Liderlerden ortak çağrı: iklim için derhal harekete geçilmeli

COP31'de güçlü siyasi mesajlar verildi

Antalya'da düzenlenen COP31'in üçüncü günündeki Dünya Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleşti. Programda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin konuşmaları ön plana çıktı. Zirvede liderler, küresel gündemin diğer başlıklarının iklim krizini gölgelemesine rağmen eylemin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

dünya liderlerinin ortak vurgusu:

Lula da Silva, savaşlar ve ticaret gerilimlerinin iklim krizini gündemin dışına itmeye başladığını belirterek, iklim değişikliğinin yeniden uluslararası gündemin merkezine taşınması gerektiğini söyledi. Lula da Silva, Antalya'daki toplantının farklı bakış açıları arasında köprü kuracağını ve konferansın çok taraflılığı güçlendireceğini vurguladı. Konuşmasında, milyonlarca insanın afetler nedeniyle evlerini ve geçim kaynaklarını kaybettiğine dikkat çekti ve küresel liderleri bu sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.

Abiy Ahmed Ali, iklim eyleminin Etiyopya için yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik bir öncelik olduğunu belirtti. Ülkesinin uyguladığı Medemer felsefesiyle hayata geçirilen Yeşil Miras Girişimi aracılığıyla 56 milyar fidan dikildiğini ve yenilenebilir enerji ile sürdürülebilir şehirleşme alanlarında ilerleme sağlandığını aktardı. Abiy, sözlerin ötesinde erişilebilir iklim finansmanı, erken uyarı sistemleri ve kırılgan toplulukların dayanıklılığını artıracak yatırımların önemini vurguladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, iklim değişikliğiyle mücadelede gerçek ve hızlı ilerlemenin mümkün olduğunu belirterek, "Derhal harekete geçmeliyiz" ifadesini kullandı. Albanese, Avustralya'nın yenilenebilir enerji üretimini son 6 yılda iki katına çıkardığını ve temiz endüstride öncülük etmek istediklerini söyledi. Ayrıca Pasifik ülkelerinin çıkarlarına dikkat çekerek, en kırılgan ülkelerin sermayeye erişiminin sağlanması gerektiğini kaydetti.

finansman ve somut hedefler:

Lula da Silva, Brezilya'nın Belem'de oluşturulan üç yol haritasına atıfta bulunarak iklim finansmanının 1,3 trilyon dolar düzeyine çıkarılmasını, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişin desteklenmesini ve ormansızlaşmayla mücadeleyi önceliklendirdi. Emisyon azaltım hedeflerinin acilen gerçekleştirilmesi gerektiğini, aksi takdirde mevcut politikaların dünyayı yaklaşık 2,8 derece gibi yüksek bir ısınma senaryosuna itebileceğini belirtti.

Albanese ise Paris Anlaşması öncesi öngörülen yaklaşık 4 derecelik artışa kıyasla mevcut tahminlerin 2,6 derece düzeyinde olduğunu hatırlattı ve asıl hedefin 1,5 derece sınırının korunması olduğunu yeniden teyit etti. Liderler, temiz enerji teknolojilerine yatırım yapılması, okyanusların korunmasının hızlandırılması ve iklim finansmanının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının öncelik olması gerektiğini dile getirdi.

ev sahibi Türkiye'nin programı ve kültürel temas:

Program sırasında Türkiye'nin COP31 için hazırladığı videolar ve özel klipler gösterildi; Anadolu Ateşi ekibinin sunduğu gösteriyle Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinin halk oyunları tek bir koreografide buluştu. Gösteri, "birlik içinde çokluk" mesajını taşıyarak zirveye ev sahipliği yapan Antalya'nın kültürel zenginliğini vurguladı.

Toplantının ardından liderlerin ortak mesajı netti: uluslararası iş birliği, erişilebilir finansman mekanizmaları ve sahada somut politikalar olmadan küresel ısınmayla mücadelede ilerleme sağlanamaz. COP31'in, gündem değişse bile iklim eylemini yeniden merkezine koyma ve katılımcı ülkeleri somut taahhütlere yöneltme sorumluluğu bulunuyor.

Sonuç olarak, Antalya'daki zirvede verilen çağrı, küresel liderlerin sözlerini eyleme dönüştürecek mekanizmeler ve kaynakların hızla harekete geçirilmesini talep ediyor; önümüzdeki süreçte COP31'in somut sonuçlar üretip üretmeyeceği, bu taahhütlerin nasıl uygulanacağına bağlı olacak.

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