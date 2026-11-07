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Liderlik avında Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanında üç puan hedefi

Kayserispor, TFF 1. Lig'de liderlik için 8 Kasım'da Ümraniyespor'a konuk oluyor; galibiyet halinde 33 puana ulaşarak milli araya lider girecek.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Liderlik avında Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanında üç puan hedefi

Liderlik avında Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanında üç puan hedefi

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışındaki Kayserispor, 8 Kasım Pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçına çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip, İstanbul deplasmanından galip ayrılması halinde puanını 33e çıkararak puan tablosunda liderliğe yükselecek ve milli araya lider olarak girmeyi hedefliyor.

takımların form grafiği:

Kayserispor ligde şu ana dek 30 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligdeki tek yenilgisini sahasında Bursaspor'a karşı 2-1'lik skorla alan ekip, son dönemde istikrarlı bir performans sergiliyor; oynadığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Son haftada ise sahasında Muğlaspor'u 6-0 yenerek moral depoladı.

maçın önemi ve hakem triosu:

Bu maça ekstra motivasyonla çıkan Kayserispor, Bursaspor'un Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak iki puan kaybetmesinin ardından liderlik şansını daha yakın görüyor. Ümraniyespor ise 14 puanla ligde 14. sırada yer alıyor ve evindeki maçta puan veya puanlar almak isteyecek.

Ümraniye Şehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem üçlüsü Muhammet Alperen Çopur, Ömer Aydın, Buğra Can Semercioğlu yönetecek. Kayserispor için bu maç, sezonun kritik dönemeçlerinden biri olarak öne çıkıyor; alınacak üç puan hem moral hem de sıradaki periyot için belirleyici olacak.

KAYSERİSPOR; DEPLASMANDA ÜMRANİYESPOR&#039;U MAĞLUP EDEREK LİDERLİĞE YÜKSELMEK İSTİYOR.

KAYSERİSPOR; DEPLASMANDA ÜMRANİYESPOR'U MAĞLUP EDEREK LİDERLİĞE YÜKSELMEK İSTİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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