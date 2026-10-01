Liege'de liselilerden eğitim talepleriyle sokak eylemi

Liege'de lise önlerinde protesto: eğitim koşulları gündemde

Belçika'nın Valon bölgesindeki Liege kentinde, Fransa'da süren lise protestolarından etkilenen öğrenciler bugün çok sayıda okulun girişini kapattı. Kent merkezinde toplanan öğrenciler, bazı okulların önünde oturma eylemleri ve yolları kapatma biçiminde tepkilerini gösterdi.

Toplanma noktaları ve güvenlik önlemleri:

Protestoların görüldüğü okullar arasında Athenee de Fragnee, Athenee Royal de Montegnee, Institut Maria Goretti, College Saint-Barthelemy, Saint-Laurent ve Saint-Sepulcre yer aldı. Institut Marie-Therese önünde ise öğrenciler tarafından ateş yakıldığı bildirildi. Gelişmeler üzerine bölgeye yoğun şekilde polis ekipleri sevk edildi.

Polise atılan nesneler ve hasar:

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, bazı noktalar ve polise havai fişek, yumurta, elma ile bariyer gibi nesneler atıldı. Olaylar sırasında çeşitli maddi hasarların oluştuğu, polis ekiplerinin göstericilere müdahale ettiği belirtildi. Özellikle Esplanade Saint-Leonard çevresi için güvenlik önlemleri artırıldı.

Montegnee bölgesinde İtalyan, Türk ve Fas kökenli öğrencilerin yoğun olduğu, bu sabah yüzlerce lise öğrencisinin sokaklarda olduğu kaydedildi. Belçika devlet televizyonu RTBF, eylemlerin tamamen öğrenciler tarafından organize edildiğini ve öğretmenler ile sendikaların protestolara dahil olmadığını aktardı.

Öğrencilerin talepleri:

Protestoların amaçlarından biri olarak öğrenciler daha az kalabalık sınıflar, yeterli sayıda öğretmen bulundurulması, öğrenciler ve ailelerin görüşlerinin karar süreçlerinde daha fazla dikkate alınması, eğitimde erişilebilirlik ve geleceğe yönelik kararların şeffaflığı gibi talepleri öne çıkardı. Eylemler, bölgedeki eğitimin aksamasına yol açtı ve yetkililer gelişmeleri izliyor.

Belçika'nın Liege şehrinde Fransa'da yaşanan öğrenci protestolarını örnek alan öğrenciler okul girişlerini kapattı ve polise havai fişek, yumurta, elma fırlattı.