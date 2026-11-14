Lisansüstü coşkusu Atatürk Üniversitesi'nde: tez ödülleri ve mezuniyet törenleri

Lisansüstü mezuniyet törenleri gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesi, lisansüstü eğitimini tamamlayan mezunlarını 13 Kasım 2026 Cuma günü iki ayrı törenle uğurladı. Rektörlük 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda öğleden önce Doktora Tez Ödülü ve Mezuniyet Töreni, öğleden sonra ise Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törenler, geçen yıl başlatılan geleneğin bu yıl da sürdürülmesiyle yoğun bir katılıma sahne oldu; öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri etkinliklerde yer aldı.

ödül töreni ve ilham veren konuşma:

Doktora töreninde Fen, Sağlık ve Sosyal alanlardaki enstitüler ile Uzmanlık alanında; doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ve sanatta yeterlilik düzeylerinde en başarılı bulunan tezlerin sahipleri ödüllendirildi. Ödül alan araştırmacılara üniversite tarafından hediyeler takdim edildi.

Tören, 2026 Yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri - Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Yılın En Başarılı Doktora Tez Ödüllerinde ikincilik derecesi elde eden Dr. Fatmanur Çimen in konuşmasıyla başladı. Başarılı araştırmacının konuşması, doktora programından mezun olan meslektaşlarına ilham veren anlara sahne oldu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu törende doktora unvanının yalnızca bir akademik basamak olmadığını vurguladı ve doktora çalışmalarını şu ifadelerle nitelendirdi: Doktora, bilinmeyene meydan okuma cesareti, sorun çözme iradesi ve hakikati arama yolunda gösterilen tavizsiz bir akademik disiplindir. Hacımüftüoğlu, tez yazım sürecinde emeği geçen tüm doktoraları tebrik etti ve bu başarının sadece bireysel değil, ülkenin kalkınması ve stratejik dönüşümü için de önemli olduğunu belirtti.

yüksek lisans töreni ve gelecek vurgusu:

Günün ikinci oturumunda Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Mezunlar diplomalarını Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu nun elinden aldı. Rektör, yüksek lisansın bilgi arayışının başlangıcı olduğunu ifade ederek mezunlara yönelik beklentilerini şöyle özetledi: Bilgiye ulaşmanın hiç olmadığı kadar kolaylaştığı, yapay zekânın ve dijital dönüşümün hayatın her alanını yeniden şekillendirdiği bir çağdayız. Böyle bir çağda farkı ortaya koyacak olan, bilgiyi eleştirel süzgeçten geçirebilen, onu etik bir sorumlulukla kullanabilen ve topluma fayda üreten insandır.

Hacımüftüoğlu, kamuda, özel sektörde veya kendi girişimlerinde çalışacak mezunlara seslenerek bilginin ahlak ve sorumlulukla birleşmesinin önemine dikkat çekti ve akademik kariyer hedefleyenleri Atatürk Üniversitesi çatısı altında doktora eğitimine davet etti.

kurumsal başarılar ve eğitim niteliği:

Rektör konuşmalarında üniversitenin son dönemdeki kurumsal başarılarına da yer verdi. Atatürk Üniversitesi, Araştırma Üniversiteleri 2026 Performans Değerlendirmesi nde üç basamak yükselerek 23 araştırma üniversitesi arasında 13'üncü sıraya yerleşti. Ayrıca üniversitenin beş yıllık tam akreditasyonunun tescillendiği, 92 akredite programla Türkiye birinciliği ve 81 programla TYÇ logolu diploma sayısında öncü konumda olduğu hatırlatıldı.

Hacımüftüoğlu, bu başarıları nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve bilginin toplumsal faydaya dönüştürülmesi sorumluluğunun yansıması olarak değerlendirdi ve Atatürk Üniversitesi diplomasının liyakat, emek ve sabrın tescili olduğunu vurguladı.

Törenler, ödül alan araştırmacılara ödüllerin ve mezunlara diplomaların takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Rektör konuşmalarını mezunlara, danışman hocalara, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mensuplarına ve ailelere teşekkür ederek tamamladı ve mezunlara yolunun açık olması temennisinde bulundu.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN DOKTORA TEZ ÖDÜLÜ VE MEZUNİYET TÖRENİ İLE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET TÖRENİ YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ.