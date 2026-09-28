Lise öğrencilerine üniversiteyi deneme fırsatı: tercihlerin bitimine iki gün kaldı

Bursa Teknik Üniversitesi'nden lise öğrencilerine misafir öğrenci programı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' projesinde başvurular 21 Eylül-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınıyor. Proje, Bursa'daki devlet liselerinden 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin tercih etmeyi düşündükleri bölümlerde bir ay boyunca üniversite deneyimi yaşamalarını amaçlıyor. Başvuruların tamamlanma tarihi 30 Eylül 2026 olarak duyuruldu; yerleştirme sonuçları ise 2 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Başvuru ve yerleştirme süreci:

Öğrenciler sisteme girerek en fazla 5 farklı bölüm tercihi yapabilecek. Yerleştirmeler, BTÜ tarafından geliştirilen yazılım aracılığıyla, öğrencilerin not ortalamaları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek. Her bölüm için 11. ve 12. sınıflardan 5'er lise öğrencisi kabul edilecek. Devlet liseleri için başvurular http://bys3.btu.edu.tr/tercih_robotu_ogrenci adresinden yapılabilecek.

Program takvimi ve kampüs deneyimi:

Programa kabul edilen öğrenciler BTÜ kimliği alacak ve program süresince kütüphane, yemekhane ve kampüsün sunduğu diğer hizmetlerden yararlanabilecek. 12. sınıf öğrencileri 5-30 Ekim 2026 tarihlerinde, 11. sınıf öğrencileri ise 22 Şubat-19 Mart 2027 tarihlerinde misafir öğrenci olarak üniversiteyi deneyimleyecek. Özel lise öğrencileri ayrı bir başvuru süreciyle 2027 Nisan ayında projeye dahil olabilecek.

Öğrenciler, ders ortamlarını ve bölüm hocalarını yakından tanıma fırsatı bulurken, kampüs yaşamını deneyimleyerek tercih kararlarını daha bilinçli verme imkânı elde edecekler. Program, yalnızca dersleri izleme değil, aynı zamanda üniversitenin sunduğu çeşitli akademik ve sosyal imkânların da kullanılmasını içeriyor.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin öğrencilerin tercih süreçlerine katkısına vurgu yaparak, 'Üniversite tercihi, gençlerimizin eğitim ve kariyer yolculuğundaki en önemli kararlardan biri. Bu nedenle öğrencilerimizin tercih edecekleri bölümü yalnızca tanıtımlardan değil, doğrudan deneyimleyerek tanımalarını önemsiyoruz' ifadelerini kullandı ve lise 3 ve 4'ncü sınıf öğrencilerini başvurmaya davet etti.

Geçen yıl projeye yaklaşık 5 bin öğrenci başvurmuş; bunlardan 500 öğrenci tercih ettikleri bölümlerde üniversite deneyimi yaşama fırsatı bulmuştu. Hem öğrenciler hem rehber öğretmenleri programın mesleki yönelim ve tercih sürecine sağladığı katkıyı olumlu bulduklarını belirtti. Öğrenciler, bölüm ve kampüs ortamını yaşayarak tanımanın internetten edinilen bilgiden daha faydalı olduğunu ifade ettiler.

BTÜ'nün Türkiye'de ilk kez uyguladığı 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 'İlim Edebiyat Eserleri' kategorisinde tescillendi ve proje bu tescille de kayıt altına alındı.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ) İLE BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN "TERCİHTEN ÖNCE ÜNİVERSİTENİ YAŞA" PROJESİNDE SON BAŞVURULAR 30 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ TAMAMLANACAK. BURSA’DAKİ DEVLET LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN 11. VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞVURABİLDİĞİ PROJE KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER, ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDEN ÖNCE İLGİ DUYDUKLARI BÖLÜMLERDE BİR AY BOYUNCA ÜNİVERSİTE DENEYİMİ YAŞAYACAK.