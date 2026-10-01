Liseli gençler Aydın Gençlik Merkezi'ni keşfetti: eğitim ve oyun bir arada

Aydın Gençlik Merkezi'nde ziyaret:

Aydınlı gençlerin sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle buluştuğu Aydın Gençlik Merkezi, Murat Hale Küçükoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Ziyaret, merkezin sunduğu imkânlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme amaçlı düzenlendi.

Etkinlik ve bilgilendirme:

Okullar Merkezimizde projesi kapsamında gerçekleştirilen programda, Murat Hale Küçükoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri merkezdeki alanları gezdi. Katılımcılara sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler ile merkezde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi ve devam eden projeler tanıtıldı.

Gençlerin deneyimi ve kazanımları:

Öğrenciler, merkezdeki farklı alanları keşfederken çeşitli eğitsel oyunlara katıldı; böylece hem yeni bilgiler edindiler hem de keyifli vakit geçirdiler. Etkinlik, gençlerin merkezin faaliyetlerine dair farkındalığını artırmayı ve sosyal katılımlarını teşvik etmeyi hedefledi.

Aydın Gençlik Merkezi, okul öğrencilerini ağırlamaya devam ederek gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimine katkı sağlamayı sürdürecek.

SPORTİF, SANATSAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER GİBİ GENİŞ YELPAZESİ İLE AYDINLI GENÇLERİN YENİ CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELEN AYDIN GEÇLİK MERKEZİ'Nİ ZİYARET EDEN LİSELİ GENÇLER, HEM YENİ BİLGİLER EDİNDİ HEM DE EĞİTSEL OYUNLARLA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ.