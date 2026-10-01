Dolar 49,0289 +0,03%
Euro 55,1714 -0,67%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.615,79 +0,25%
EUR/USD 1,1231 -0,91%
Brent Petrol 102,49 +4,55%
--°

Liseli gençler Aydın Gençlik Merkezi'ni keşfetti: eğitim ve oyun bir arada

Murat Hale Küçükoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Okullar Merkezimizde ile Aydın Gençlik Merkezi'ni gezip eğitsel oyunlara katıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Liseli gençler Aydın Gençlik Merkezi'ni keşfetti: eğitim ve oyun bir arada

Aydın Gençlik Merkezi'nde ziyaret:

Aydınlı gençlerin sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle buluştuğu Aydın Gençlik Merkezi, Murat Hale Küçükoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Ziyaret, merkezin sunduğu imkânlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme amaçlı düzenlendi.

Etkinlik ve bilgilendirme:

Okullar Merkezimizde projesi kapsamında gerçekleştirilen programda, Murat Hale Küçükoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri merkezdeki alanları gezdi. Katılımcılara sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler ile merkezde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi ve devam eden projeler tanıtıldı.

Gençlerin deneyimi ve kazanımları:

Öğrenciler, merkezdeki farklı alanları keşfederken çeşitli eğitsel oyunlara katıldı; böylece hem yeni bilgiler edindiler hem de keyifli vakit geçirdiler. Etkinlik, gençlerin merkezin faaliyetlerine dair farkındalığını artırmayı ve sosyal katılımlarını teşvik etmeyi hedefledi.

Aydın Gençlik Merkezi, okul öğrencilerini ağırlamaya devam ederek gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimine katkı sağlamayı sürdürecek.

SPORTİF, SANATSAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER GİBİ GENİŞ YELPAZESİ İLE AYDINLI GENÇLERİN YENİ CAZİBE...

SPORTİF, SANATSAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER GİBİ GENİŞ YELPAZESİ İLE AYDINLI GENÇLERİN YENİ CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELEN AYDIN GEÇLİK MERKEZİ'Nİ ZİYARET EDEN LİSELİ GENÇLER, HEM YENİ BİLGİLER EDİNDİ HEM DE EĞİTSEL OYUNLARLA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Yumaklı'ya başkentte Taşköprü sarımsağı sunuldu
images

GoTürkiye'nin güneydoğu finali: Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman uluslararası sahn...
images

Selinus’ta yeni sezon yüzey araştırmaları Gazipaşa’nın tarihini gün yüzüne çıkar...
images

İş Sanat 27. sezonunda Viktoria Mullova, BİFO ve dünya yıldızlarını ağırlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kavşakta kırmızı ışık ihlali vip tur araçlarına çarptı: 3 kişi yaralandı

Soma'da İmbat Madencilik sahasında göçük: kurtarma çalışmaları sürüyor, aileler sahada bekliyor

Safranbolu'da iki asırlık konakta yangın, itfaiye kısa sürede müdahale etti

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı