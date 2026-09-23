Dolar 48,8318 +0,05%
Euro 55,7058 -0,31%
Bist 13.226,33 +0,21%
Altın Gram 6.785,60 -1,24%
EUR/USD 1,1404 -0,43%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Litvanya heyeti KBÜ'de eğitim ve iş birliğini güçlendirdi

Klaipdos valstybin kolegija'dan akademisyenler Erasmus+ ile KBÜ'de ders verip laboratuvarları inceledi; ortak projeler ve değişim fırsatları konuşuldu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Litvanya heyeti KBÜ'de eğitim ve iş birliğini güçlendirdi

ziyaretin kapsamı ve ders faaliyetleri:

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında Litvanya'nın Klaipdos valstybin kolegija üniversitesinden gelen akademisyenler Jovita Berzin ve Viktorija Paulauskien, Karabük Üniversitesi'nde dersler verdi ve farklı akademik birimlerle temaslarda bulundu. Ziyaret boyunca konuk akademisyenler eğitim programları ve uygulamalı öğretim metotları üzerine deneyim paylaştı.

yönetim ve akademik görüşmeler:

Heyet, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile bir araya gelerek mevcut iş birliklerini değerlendirdi. Toplantıda Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilebilecek yeni personel ve öğrenci hareketlilikleri ile ortak akademik çalışmaların kapsamı ele alındı.

fakülte ve enstitü ziyaretleri:

Program kapsamında konuk akademisyenler Diş Hekimliği Fakültesini, laboratuvar ve eğitim alanlarını yerinde inceleyerek fakültenin yürütülen eğitim-öğretim ve uygulama faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Dekan Prof. Dr. Tahir Kahraman ile yapılan görüşmede diş hekimliği eğitimi ve iki kurum arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ayrıca heyet, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Kutucu ile lisansüstü eğitim faaliyetleri ve akademik çalışmaları görüştü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürü Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven eşliğinde meslek yüksekokulunun laboratuvarları incelendi.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret eden heyet, merkez müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan ile öğrencilerin kariyer gelişimi, mesleki uygulamalar ve uluslararasılaşma kapsamında yürütülebilecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret boyunca KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur birime ilişkin uluslararası projeler ve değişim programları hakkında bilgi verdi.

etkileri ve ileriye dönük adımlar:

Programın son bölümünde KBÜ Merkez Kampüsü ve Kâmil Güleç Kütüphanesi gezilerek konuk akademisyenlere üniversitenin akademik ve sosyal imkanları tanıtıldı. Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilen hareketlilik, ders verme faaliyetleri ve birim ziyaretleri ile iki yükseköğretim kurumu arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik somut adımlar için zemin oluşturdu.

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA LİTVANYA’DAN KARABÜK ÜNİVERSİTESİNE (KBÜ)...

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA LİTVANYA’DAN KARABÜK ÜNİVERSİTESİNE (KBÜ) GELEN AKADEMİSYENLER, ÖĞRENCİLERLE BULUŞARAK FARKLI AKADEMİK BİRİMLERDE TEMASLARDA BULUNDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden türk dünyasına akademik iş birliği hamlesi
images

Kastamonu'da eğitimde yapay zeka ve öğretmenliğin geleceği konuşuluyor
images

Güvenli okul için Erzurum'da kurumlar bir araya geldi
images

Merhaba 26 coşkusu MCBÜ’de kampüse ilk adımı kolaylaştırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

Odunpazarı'nda jandarmadan kapsamlı uyuşturucu baskını

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü