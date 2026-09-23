Litvanya heyeti KBÜ'de eğitim ve iş birliğini güçlendirdi

ziyaretin kapsamı ve ders faaliyetleri:

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında Litvanya'nın Klaipdos valstybin kolegija üniversitesinden gelen akademisyenler Jovita Berzin ve Viktorija Paulauskien, Karabük Üniversitesi'nde dersler verdi ve farklı akademik birimlerle temaslarda bulundu. Ziyaret boyunca konuk akademisyenler eğitim programları ve uygulamalı öğretim metotları üzerine deneyim paylaştı.

yönetim ve akademik görüşmeler:

Heyet, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile bir araya gelerek mevcut iş birliklerini değerlendirdi. Toplantıda Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilebilecek yeni personel ve öğrenci hareketlilikleri ile ortak akademik çalışmaların kapsamı ele alındı.

fakülte ve enstitü ziyaretleri:

Program kapsamında konuk akademisyenler Diş Hekimliği Fakültesini, laboratuvar ve eğitim alanlarını yerinde inceleyerek fakültenin yürütülen eğitim-öğretim ve uygulama faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Dekan Prof. Dr. Tahir Kahraman ile yapılan görüşmede diş hekimliği eğitimi ve iki kurum arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ayrıca heyet, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Kutucu ile lisansüstü eğitim faaliyetleri ve akademik çalışmaları görüştü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürü Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven eşliğinde meslek yüksekokulunun laboratuvarları incelendi.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret eden heyet, merkez müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan ile öğrencilerin kariyer gelişimi, mesleki uygulamalar ve uluslararasılaşma kapsamında yürütülebilecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret boyunca KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur birime ilişkin uluslararası projeler ve değişim programları hakkında bilgi verdi.

etkileri ve ileriye dönük adımlar:

Programın son bölümünde KBÜ Merkez Kampüsü ve Kâmil Güleç Kütüphanesi gezilerek konuk akademisyenlere üniversitenin akademik ve sosyal imkanları tanıtıldı. Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilen hareketlilik, ders verme faaliyetleri ve birim ziyaretleri ile iki yükseköğretim kurumu arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik somut adımlar için zemin oluşturdu.

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA LİTVANYA’DAN KARABÜK ÜNİVERSİTESİNE (KBÜ) GELEN AKADEMİSYENLER, ÖĞRENCİLERLE BULUŞARAK FARKLI AKADEMİK BİRİMLERDE TEMASLARDA BULUNDU.