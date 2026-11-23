lodosun etkisi ve kameralara yansıyan görüntüler:
İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, boğaz hattında deniz ulaşımını zorlaştırdı. şehir hatları vapurları dev dalgalarla mücadele ederken, bu anlar havadan kaydedilen görüntülerde kayda geçti.
Görüntülerde vapurların beşik gibi sallandığı ve zaman zaman güçlükle ilerlediği görüldü; mürettebatın manevra çabaları dikkat çekti.
sefer iptalleri ve aksamalar:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında sefer iptalleri yaşanıyor ve bazı hattlarda hizmet aksadı. Boğazdaki hareketlilik, günlük sefer programını olumsuz etkiledi.
Havadan kaydedilen görüntüler, lodosun boğaz trafiği üzerindeki anlık etkisini ortaya koyuyor.
Lodosta vapurlar beşik gibi sallandı
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