L’Oréal Türkiye’nin programı ve bu yılın odakları:

Tekno-güzellik şirketi L’Oréal Türkiye, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ile yürüttüğü "Bilim Kadınları İçin" Programı’nın 24. yılında dört bilim kadınının araştırmasına destek veriyor. Program kapsamında desteklenen bilim insanı sayısı Türkiye genelinde 132ye ulaşmış durumda. Bu yılki projelerden biri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeliha Uğur Aydın tarafından yürütülecek ve dişin kendini onarma kapasitesinin biyolojik temellerine odaklanıyor.

Projenin bilimsel hedefi:

Prof. Dr. Zeliha Uğur Aydın, benzer tedavi uygulamaları sonrası bazı dişlerin iyileşirken bazılarında iltihabın devam etmesi gözlemlerinden hareketle araştırma sorusunu şekillendirdi. Projenin temel amacı, dişin canlı dokusundaki iyileşme kapasitesini etkileyen biyolojik mekanizmaları genetik düzeyde incelemek ve bu süreçleri belirleyen genleri ortaya koymak. Araştırma, diş tedavilerinin başarısını yalnızca uygulanan materyallerle sınırlı görmeyi reddederek hücrelerin içindeki ve çevresindeki biyolojik ortamın rolünü mercek altına alıyor.

Kullanılacak yöntemler ve laboratuvar çalışmaları:

Araştırmada, belirli genlerin işlevlerini baskılayabilen CRISPRi adlı genetik yöntem kullanılacak. Bu yaklaşım sayesinde iltihaplanma ve oksijen azlığı gibi stres koşullarında rol oynayan genlerin etkinliğinin azaltılmasıyla kök hücrelerin yenilenme kapasitesinde hangi değişikliklerin ortaya çıktığı ölçülecek. Çalışma laboratuvar ortamında dişe ait hücreler üzerinde yürütülecek ve destek hücrelerin kök hücreleri nasıl etkilediği detaylandırılacak.

Özellikle kök hücrelerin bulunduğu mikroçevre ile bu hücreleri çevreleyen destek hücrelerin etkileşimi, iltihapın sürmesine veya gerilemesine neden olan biyolojik süreçlerin anlaşılmasında anahtar rol oynayacak. Böylece, dişin iyileşmesini belirleyen hücresel tepkiler ve gen ifadelerindeki değişimler sistematik olarak ele alınacak.

Uzun vadeli beklentiler ve disiplinlerarası katkı:

Projenin uzun vadeli hedefleri arasında dişin kendi onarım mekanizmalarından yararlanan yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine bilimsel zemin oluşturmak bulunuyor. Bu yaklaşımın; diş çürükleri, kanal tedavileri, diş çekimi ve implant sonrası iyileşme süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması öngörülüyor. Prof. Dr. Zeliha Uğur Aydın, klinik deneyimlerinden yola çıkarak biyoloji ve genetik disiplinlerini diş hekimliğiyle birleştiren bir çerçeve kuruyor.

Programın sağladığı destek, kadın araştırmacıların çalışmalarını sürdürmelerine ve bilimsel üretimlerini daha geniş kitlelerle paylaşmalarına olanak tanırken, söz konusu proje diş hekimliğinde hücresel ve genetik düzeyde yeni araştırma alanları açma potansiyeli taşıyor.

ZELİHA UĞUR AYDIN