Olayın seyrine genel bakış:

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Uskumruköy, Zekeriyaköy ve çevresindeki lüks yerleşim bölgelerinde gündeme gelen kayıp "aslan" iddiası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamaya rağmen bölge sakinleri ve sosyal medya paylaşımları olayın tamamen kapanmadığını gösteriyor.

Sakinlerin ifadeleri:

Nihat Çağın yaşanan tedirginliği şöyle özetledi: "İnsanlar tedirgin oluyor ister istemez. Çocuklarını okula gönderenler olduğu için burada tedirginlik yaşandı. Görüntülerde aslana benziyor."

10'uncu sınıfta eğitim gören Zeynep ise duruma ilişkin, "Varsa ortaya çıkar zaten ama yok diyorlar. Bilmiyoruz" sözleriyle belirsizliğin sürdüğünü dile getirdi.

Yetkili arama çalışmaları:

Gökhan Çiftçi yetkililerin sahadaki çalışmalarını ayrıntılarıyla anlattı: "Akşam saatlerinde devlet kurumlarından yetkililer buraya geldiler. Hemen bir koordinasyon masası kurdular. Dron ekipleri sahaya indi ve çalışmalar yaptılar. Anlık görüntüleri yetkililer takip ettiler. Yönlendirmeler doğrultusunda bu alanda arama yaptılar. Gördüğümüz görüntülerde aslan var gibi gözüküyordu. Daha sonra farklı bir hayvan olduğu söylendi."

Çiftçi, hem ülke gündeminin hem de bölge sakinlerinin ilgisinin yoğun olduğunu, devlet kurumlarının sahada olmasının bir ölçüde güven verdiğini belirtti.

Olayla ilgili belirsizlik ve farklı değerlendirmeler sürerken, bölge halkının tedirginliği ve yetkililerin izlediği prosedür gündemin merkezinde kalmaya devam ediyor.

İSTANBUL'UN SARIYER İLÇESİNDE KAYIP OLDUĞU İDDİA EDİLEN ASLANLA İLGİLİ YAPILAN RESMİ AÇIKLAMAYA RAĞMEN TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR. BÖLGEDEKİ BAZI VATANDAŞLAR VE ÖĞRENCİLER ASLANIN HENÜZ BULUNAMAMIŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR.