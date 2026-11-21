Lüleburgaz’da su ürünleri işletmelerine mevzuat odaklı sıkı denetim

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren su ürünleri işletmelerini 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde denetledi. Yapılan kontrollerde işletmelerin ilgili mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği değerlendirildi.

denetimlerin kapsamı:

Gerçekleştirilen denetimlerde, müdürlük yetkilileri işletmelerin genel uygulamalarını ve mevzuata uygunluğunu yerinde inceledi. İncelemeler esnasında mevzuatın öngördüğü yükümlülüklere uyumun sağlanıp sağlanmadığı esas alındı.

süregelen çalışmalar:

Denetimlerin teknik personel tarafından belirli aralıklarla sürdürüldüğü bildirildi. Müdürlük, düzenli kontrollerle mevzuat uyumunun takibini sürdürmeyi amaçlıyor ve işletmelerin denetim sonuçlarına göre gerekli yönlendirmeler yapılmaya devam ediyor.

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE, SU ÜRÜNLERİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞLETMELER 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNU KAPSAMINDA DENETLENDİ.