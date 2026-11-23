maç öncesi açıklamalar:

Aston Villa'nın savunmacısı Ian Maatsen, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında RAMS Park zeminiyle ilgili konuştu. Maatsen, saha koşulları hakkında duyumları olduğunu ancak bunun takım için bir mazeret teşkil etmeyeceğini vurguladı.

Oyuncunun sözleri şöyle: "Zemin hakkında bir bilgimiz yok. Kötü durumda olabilir denebiliyor ama bu bizim için bir bahane değil. Hazır olmamız gerekiyor. Yarın nasıl olduğunu öğreneceğiz. Yarın zor bir maç olacak ama hazırız."

İstanbul anıları ve hedefler:

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Stadyumu’ndaki UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u 3-0 yenerek Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştıklarının hatırlatılması üzerine 24 yaşındaki futbolcu, İstanbul'la ilgili olumlu anıları olduğunu belirtti. Maatsen, "İyi anılarımız var İstanbul’la ilgili olarak. Ama yarın farklı bir oyun, farklı bir ortam olacak. Umuyoruz ki yarın da iyi anılarla ayrılacağız" dedi.

Maatsen ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilerleme hedeflerine değindi ve takımın bir sonraki tura çıkma isteğini ifade etti: "İstikrarlı gitmemiz gerekiyor. Her maçı kendi içinde değerlendirerek adım adım ilerlemeliyiz. Ama bir sonraki tura yükseleceğimize dair güvenimiz var."

form değerlendirmesi ve beklentiler:

Premier Lig'de son üç maçtan beraberlikle ayrıldıklarına dair yoruma Maatsen, takımın daha fazla çalışması gerektiği yanıtını verdi. Oyuncu, gol yollarında zorlandıkları anlar olsa da maçları kaybetmemenin önemli olduğunu, bunun üzerine inşa ederek pozisyon üretmeleri gerektiğini söyledi.

Maatsen'in ifadeleri şu şekilde sürdü: "Biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. İşlerin iyi gitmediği, gol atmadığımız anlar bile olsa maçları kaybetmiyor olmamız önemli. Kendimize güvenimizi tekrar ortaya koymak için pozisyon kazanmalıyız. Sakin kalmayı hedeflemeliyiz."

Aston Villa’nın başarılı savunmacısı Ian Maatsen, RAMS Park’ın zemininin kötü olabileceğine dair bilgiler aldıklarını ancak bu durumun kendileri için bir bahane olmadığını söyledi.