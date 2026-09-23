Macron uyardı: gazze’deki hareketsizlik Fransa’nın güvenilirliğini sorgulatıyor

Macron’un BM Genel Kurulu konuşması: net uyarılar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 81. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’deki insani krize karşı uluslararası camianın pasif kalmasının sonuçlarını sert bir dille sorguladı. Konuşmasında hem bölgesel istikrar hem de küresel düzenin korunması gerektiğini vurgulayan Macron, uluslararası toplumun aldığı tutumun kendi güvenilirliğini belirleyeceğini belirtti.

Ukrayna, moratoryum çağrısı:

Macron, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmesinde, "neredeyse 5 yıldır Rusya, sivillere karşı acımasız bir savaş yürütüyor" tespitini tekrarladı ve Fransa’nın Ukrayna halkına desteğinin sürdüğünü söyledi. Fransa’nın, enerji ve sivil altyapıya yönelik saldırılara karşı bir moratoryum önerdiğini; bunun hem sivilleri koruyacağını hem de Karadeniz’deki tahıl akışını kolaylaştırarak gıda güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti. Macron, iki tarafın da enerji ve sivil altyapı hedeflerine yönelik saldırılarda bulunmaması gerektiğini belirterek bu girişimi desteklediklerini ve Rusya’yı söylemlerinden sorumlu tutacaklarını açıkladı.

Filistin, Lübnan ve uluslararası sorumluluk:

Macron, Orta Doğu’da egemenliğe saygının sağlanmasının bölgeye barış getireceğini savundu. Lübnan’da köylerin yıkılması ve yerinden edilmeler üzerinden konuşan Cumhurbaşkanı, ancak tam egemenliğin sağlanması halinde Hizbullah’ın silah bırakmasının ve bölge güvenliğinin yeniden tesisinin mümkün olacağını belirtti. Filistin meselesine de değinen Macron, bir yıl önce burada 12 devletin Filistin’i tanıdığını hatırlattı ve eleştirel bir dille, Gazze karşısında hareketsiz kalınmasının Fransa dahil uluslararası aktörlerin itibarını zedeleyeceğini söyledi.

Konuşmasında, "Gazze karşısında hareketsiz kalmaya devam edersek ne gibi bir güvenilirliğimiz olabilir?" diye soran Macron, bazı aktörlerin "sözde bir barış" iddiasında olduğuna dikkat çekti; insani yardımların önünün açılmadığını ve bu manzarayı kenarda izlemenin kimseye yakışmayacağını söyledi. Macron ayrıca, uluslararası düzeni baltalayarak sınırlarını genişletmeye çalışanlar ve ulusların egemenliğini çiğneyen güçlere karşı kararlı durulması gerektiğini belirtti.

Macron, genel olarak mesajının kararlılık ve ortak iyiliğe bağlılık olduğunu vurguladı: "Mesajım, kararlı durmanız gerektiğidir. Gelişen duruma boyun eğmeyin." Bu çerçevede Fransa’nın hem diplomatik hem de pratik adımlarla Ukrayna’ya, bölgesel aktörlere ve mağdur halklara destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

81. BM Genel Kurulu’ndaki konuşma, Macron’un hem mevcut çatışmalara ilişkin somut taleplerini hem de uluslararası toplumun değerlerine dönüş çağrısını birleştiren bir çerçeve sundu. Konuşma, küresel aktörlerin egemenlik, insani yardım erişimi ve uluslararası hukuka saygı konularında daha fazla sorumluluk alması gerektiği yönündeki çağrıyı tekrar etti.

FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON, 81. BM GENEL KURULU'NA HİTAP ETTİ