Madalyalarla teşekkür: Tunceli'de düzenli kan bağışçıları bir araya geldi

Türk Kızılay Tunceli Şubesi’nde düzenlenen törenle, düzenli kan bağışında bulunan 20’nin üzerinde bağışçı madalyalarına kavuştu. Programa Kızılay Tunceli Başkanı Dr. İlksen Orhan, Elazığ Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Natik Şükürullayev ve çok sayıda düzenli bağışçı katıldı.

Program ve katılımcılar:

Etkinlikte madalya alan bağışçılar, kan bağışındaki süreklilikleri nedeniyle onurlandırıldı. Kızılay Tunceli Şubesi'nin düzenlediği bu tür organizasyonlar, hem bağışçıları teşvik etmek hem de toplumda farkındalığı artırmak amacıyla yapılıyor. Tören, kurum temsilcileri ile bağışçılar arasında samimi bir buluşma havasında geçti.

Sürekli bağışın önemi:

Kızılay Tunceli Başkanı Dr. İlksen Orhan, konuşmasında Tunceli’deki dayanışma kültürüne dikkat çekerek, "Bugün Türk Kızılay Tunceli Şubemiz’de düzenli kan bağışında bulunarak hayat kurtarmaya katkı sunan kıymetli bağışçılarımızla bir araya geldik." dedi. Dr. Orhan, ildeki yardım ve kenetlenme refleksinin kan bağışı gibi durumlarda hızlı bir şekilde ortaya çıktığını; verilen madalyaların da bağışçılar için birer hatıra niteliği taşıdığını vurguladı.

Elazığ Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Natik Şükürullayev ise kan bağışının sürekliliğine dikkat çekerek, "Kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaçtır" sözleriyle tüm vatandaşları düzenli bağışa davet etti ve bağışçılara teşekkür etti.

Programda dikkat çeken bir isim de 26’ncı kez kan vererek gümüş madalya almaya hak kazanan Serdar Çetindağ oldu. Çetindağ, "26’ncı kez kan verdiğim için gümüş madalya kazandım. Bunun mutluluğu içerisindeyim. Kan bağışının insan hayatındaki en önemli sosyal dayanışma örneklerinden biri olduğuna inanıyorum," diyerek duygularını paylaştı.

Kızılay Tunceli İl Merkezi yetkilileri, kan bağışının öneminin ve sürekliliğinin her zaman vurgulanmaya devam edeceğini belirtti; madalya takdimlerinin bağışçıları motive eden ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir uygulama olduğu ifade edildi.

Tunceli'de düzenli kan bağışçılarına madalya takdim edildi