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Madencilik teknolojileri Teknofest Şanlıurfa'da TTK tarafından tanıtılıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Şanlıurfa'daki Teknofest'te madencilikte yürüttüğü Ar-Ge faaliyetlerini ve geliştirdiği teknolojileri ziyaretçilerle paylaşıyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Madencilik teknolojileri Teknofest Şanlıurfa'da TTK tarafından tanıtılıyor

Madencilik teknolojileri Teknofest Şanlıurfa'da TTK tarafından tanıtılıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest etkinliğinde madencilik alanındaki çalışmalarını ve Ar-Ge faaliyetlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Kurum, festival bünyesinde açtığı stantla hem sektörel kazanımları hem de sahada uygulanabilir teknoloji çözümlerini tanıtıyor.

Stand ve tanıtım faaliyetleri:

Festival alanında yer alan TTK standında, kurumun yürüttüğü projeler, geliştirilen cihazlar ve saha uygulamaları hakkında bilgi veriliyor. Standı gezen katılımcılar, madencilikte güvenlik, verimlilik ve çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmaları ilk elden öğrenme fırsatı buluyor. Ziyaretçilere sunulan görsel materyaller ve açıklamalar, teknik bilgileri anlaşılır hâle getiriyor.

Ar-Ge ekibinin rolü ve ziyaretçi etkileşimi:

Standta görev yapan TTK Ar-Ge mühendisleri, katılımcılara kurumun araştırma süreçleri, prototip denemeleri ve saha testleri hakkında detaylı bilgiler aktarıyor. Geleneksel anlatımın ötesinde uygulamalı sunumlarla ziyaretçilerin soruları yanıtlanıyor ve teknolojilerin madencilik sahasına katkıları tartışılıyor. Farklı şehirlerden gelen misafirlerle kurulan diyaloglar sektörel bilginin paylaşılmasına ve iş birlikleri için zemin oluşturmasına katkı sağlıyor.

Teknoloji festivallerinde yer almanın, madencilik sektörünün yenilikçi yönlerini görünür kıldığına dikkat çeken kurumsal temsilciler, TTK'nın çalışmalarıyla saha uygulamalarını bir araya getirerek çözüm odaklı yaklaşımı sergilediğini vurguluyor. Etkinlik, hem kamusal farkındalık yaratıyor hem de sektör paydaşları arasında bilgi alışverişini güçlendiriyor.

TTK, TEKNOFEST’TE MADENCİLİK TEKNOLOJİLERİNİ TANITIYOR

TTK, TEKNOFEST’TE MADENCİLİK TEKNOLOJİLERİNİ TANITIYOR

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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