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Madran yayla yolu imeceyle yenilendi

Bozdoğan Belediyesi ve mahalle sakinlerinin imece usulüyle yürüttüğü çalışma ile Madran yayla yolu daha güvenli, konforlu ve kullanışlı hale getirildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Madran yayla yolu imeceyle yenilendi

Madran yayla yolunda iyileştirme çalışmaları tamamlandı

Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Madran Mahallesi yayla yolunda yürüttükleri iyileştirme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar, özellikle yaylacılar ve mahalle sakinlerinin yoğun kullanımındaki güzergahta gerçekleştirildi ve yolun ulaşım koşulları iyileştirildi.

İmece ruhuyla yapılan çalışma:

Belediye ekipleriyle mahalle sakinlerinin birlikte yürüttüğü çalışmada, vatandaşlar da elinden gelen desteği verdi. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan müdahalelerle stabilize, bakım ve güvenlik önlemleri güçlendirildi; böylece yol, sürücüler ve bölge halkı için daha konforlu hale getirildi.

Belediye'den değerlendirme ve teşekkür:

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, çalışmaya katılan ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Özel, "Bozdoğan’da hizmet üretirken en büyük gücümüz, vatandaşlarımızın samimi desteği ve birlikte hareket etme iradesidir. Madran yayla yolumuzda da hemşehrilerimizle el ele vererek bu güzel çalışmayı tamamladık. Hep birlikte çalışıyor, Bozdoğan’ımızın her noktasına dokunmaya, ilçemizi yarınlara taşımaya devam ediyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, ilçe genelinde yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının ihtiyaç ve talepler doğrultusunda süreceğini bildirdi.

BOZDOĞAN MADRAN MAHALLESİ’NDEKİ YOLDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

BOZDOĞAN MADRAN MAHALLESİ’NDEKİ YOLDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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