Mahalle emanetine saygı beklerken 400 sandalye eksildi

Bolvadin'de ortak kullanıma verilen mobilyalar üç ayda zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Ethem Kelekçi Mahallesi'nde muhtarlığın, cenaze, düğün ve özel günlerde mahalle sakinlerinin ücretsiz kullanımına sunmak üzere temin ettiği mobilyalar kısa sürede ağır hasar gördü. Mahalle muhtarı Ramazan Güçlü'nün kendi imkânlarıyla alınan malzemelerin bir kısmı kırıldı, bazısı ise geri getirilmedi.

Envanterin temini ve kullanım:

Muhtar Ramazan Güçlü, mahalle halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla muhtarlık bünyesinde kullanılmak üzere 400 adet plastik sandalye ve 40 adet masa temin etti. Kısa sürede hizmete sunulan bu envanter, yaklaşık 50 aile tarafından çeşitli organizasyonlarda kullanıldı ve üç aylık bir süre zarfında randevusuz ortak kullanımda yer aldı.

Geri teslimde tespit edilen kayıp ve hasarlar:

Geri toplama sırasında yapılan sayımda, 400 sandalyeden geriye 285 sandalye, 40 masadan ise 30 masa kaldığı belirlendi. Muhtarlığın imkanlarıyla temin edilen eşyaların büyük bölümünün kırıldığı, bazılarının ise hiç geri getirilmediği tespit edildi. Ayrıca, kırılan malzemelerin fark edilmemesi amacıyla sağlamların arasına gizlenerek teslim edildiği de kayıtlara yansıdı.

Muhtarın tepkisi ve çağrısı:

Ramazan Güçlü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yaşananları sert sözlerle eleştirdi. Güçlü, "Vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde kolaylık olsun diye aldığımız masa ve sandalyelerimizi 3 ayda bu hale getirmek vicdana sığmaz. En azından kırılanın yerine yenisini alsaydınız ya da fark edilmesin diye sağlamların arasına katmasaydınız. Emin olun bu davranış emanete ve mahallemizin hakkına saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Muhtarlığın sınırlı kaynaklarla sağladığı ortak kullanım eşyalarının zarar görmesi, hem hizmetin sürekliliğini hem de mahalle dayanışmasını zedeleyen bir durum olarak değerlendiriliyor. Yetkililer ve muhtar, benzer olumsuzlukların önüne geçilmesi için mahalle sakinlerine daha özenli kullanım çağrısında bulundu.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE CENAZE, DÜĞÜN VE ÖZEL GÜNLERİNDE ÜCRETSİZ KULLANMASI İÇİN MUHTARLIĞA ALDIĞI 400 SANDALYE VE 40 MASANIN 3 AY İÇİNDE KIRILIP, ÇALINMASINA MAHALLE MUHTARI TEPKİ GÖSTERDİ.