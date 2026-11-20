Maille başlayan girişim, COP31'de 400 bin pet şişenin doğaya atılmasını engelledi

Girişimci çiftin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na attığı bir mail ile COP31 sürecinde tek kullanımlık pet şişe tüketiminin önüne geçildi. 100 su istasyonu (70'i Mavi Bölge, 30'u Yeşil Bölge) kurularak ziyaretçilere ücretsiz su sağlandı ve toplantı süresince toplamda yaklaşık 138 ton içme suyu temin edildi. Organizasyonun sonucu olarak yaklaşık 400 bin pet şişe doğaya atılmaktan kurtarıldı.

Başlangıç ve bakanlıkla ilk temas:

Projeyi yaklaşık 6 yıl önce hayata geçiren Elif ve Berat Türker çifti, girişimlerini Şubat ayında Çevre Bakanlığı'na attıkları bir mail ile tanıttı. Bakanlık yetkililerinden Mahmut Erdaş'ın talebiyle süreç hızla ilerledi; ertesi gün sabah saat 10.00'da yapılan telefon görüşmesinin ardından çift bakanlığa davet edildi. Toplantıda istasyonların hangi noktalara yerleştirileceği ve kapasite gibi lojistik ayrıntılar kararlaştırıldı. Mayıs ayında Birleşmiş Milletler'in ilk saha ziyareti sırasında bir istasyon alana kurulup BM yetkililerince test edildi ve olumlu geri dönüşler alındı.

Uygulama, veriler ve yerli üretim:

COP31 boyunca kurulan istasyonlar katılımcılara matara dağıtımıyla ücretsiz olarak hizmet verdi. Kullanıcı geri bildirimleri, sağlanan suyun soğukluğu ve tadının memnuniyet oluşturduğunu gösterdi. Projenin en önemli yeniliklerinden biri ise gerçek zamanlı veri takibi oldu: 100 istasyondan anlık veri akışı sağlanarak makine bazında su kalitesi, soğutma kapasitesi ve doldurulan şişe sayıları izlenebiliyor. Bu sayede oluşabilecek sorunlar anında tespit edilebiliyor ve kullanım verileri net şekilde raporlanabiliyor.

Berat Türker'in aktardığına göre COP31'deki 12 günlük süreçte sağlanan su miktarı ve veri çıktıları, organizasyonun sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan katkı sundu. Ayrıca tüm yazılım, altyapı ve cihazların TÜBİTAK desteğiyle Türkiye'de, Türk mühendisler tarafından üretildiği vurgulandı. Sistemin şu anki kullanım ve verim oranları %96-%98 seviyelerinde seyrediyor.

Elif ve Berat Türker çifti için bakanlığa atılan bir mailin COP31 gibi uluslararası bir etkinlikte somut çevresel kazanıma dönüşmesi büyük bir gurur kaynağı oldu. Proje, kısa süreli ama yoğun bir organizasyonda tek kullanımlık plastik atığın azaltılabileceğini ve yerli teknolojinin etkin çözümler sunabileceğini gösterdi.

Bakanlığa atılan bir mail, COP 31 alanında 400 bin pet şişenin doğaya atılmasını önledi