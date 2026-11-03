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Makattan uygulanan TAMİS yöntemiyle 74 yaşındaki hastanın rektum kitlesi çıkarıldı

Denizli Devlet Hastanesi'nde TAMİS ile 74 yaşındaki İbrahim Karakurt'un rektumundaki yaklaşık 10 cm'lik kitle makattan çıkarıldı ve patolojiye gönderildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Makattan uygulanan TAMİS yöntemiyle 74 yaşındaki hastanın rektum kitlesi çıkarıldı

74 yaşındaki hasta kapalı yöntemle sağlığına kavuştu

Karın ağrısı şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvuran 74 yaşındaki İbrahim Karakurt'a yapılan tetkikler sonucunda rektumda, makat bölgesine yakın yerleşimli bir kitle tespit edildi. Yapılan değerlendirme sonrası hasta, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Barış Dirim gözetiminde ameliyata alındı.

Ameliyat yöntemi ve uygulanışı:

Hastaya, karın bölgesinde kesi gerektirmeyen Transanal Minimal İnvaziv Cerrahi (TAMİS) laparoskopik yöntemi uygulandı. Bu teknik, makattan yerleştirilen özel cihazla bağırsak içindeki çalışma alanını genişleterek lezyonun kontrollü ve hassas şekilde çıkarılmasına olanak tanır. Operasyon sırasında kitle, bağırsak duvarının tüm katmanlarını içerecek şekilde çıkarıldı.

Tanı, boyut ve sonuç:

Yapılan radyolojik görüntüleme ve klinik muayene ile tespit edilen kitle yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde, polipoid yapıda bulundu. Ameliyat sonrası çıkarılan doku ayrıntılı inceleme için patoloji laboratuvarına gönderildi. Patolojik değerlendirme sonucunda tümörün yalnızca bağırsağın iç yüzey tabakasında sınırlı olduğu ve daha derin dokulara ilerlemediği belirlendi.

Op. Dr. Ahmet Barış Dirim, uygun olgularda TAMİS yönteminin rektum yerleşimli, geniş tabanlı polipoid lezyonların karında kesi açılmadan güvenli şekilde çıkarılmasına imkân verdiğini belirtti. Hastanın organ kaybı yaşamadığı ve bağırsak çıkışına (dışkı torbası) gerek kalmadan ameliyatın tamamlandığı vurgulandı.

Denizli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği'nde laparoskopik kalın bağırsak ve mide ameliyatlarının başarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Hasta, izlem ve patoloji sonuçları doğrultusunda sonraki kontrol ve tedavi planına alınacaktır.

KARIN AĞRISI ŞİKÂYETİYLE DENİZLİ DEVLET HASTANESİ’NE BAŞVURAN 74 YAŞINDAKİ İBRAHİM KARAKURT’A...

KARIN AĞRISI ŞİKÂYETİYLE DENİZLİ DEVLET HASTANESİ’NE BAŞVURAN 74 YAŞINDAKİ İBRAHİM KARAKURT’A YAPILAN TETKİKLER NETİCESİNDE REKTUMDA (KALIN BARSAK SON KISMI) POLİPOİD KİTLE TEŞHİSİ KONDU. TRANSANAL MİNİMAL İNVAZİV (TAMİS) LAPAROSKOPİK CERRAHİ YÖNTEM İLE AMELİYATA ALINAN HASTA ORGAN KAYBI YAŞAMADAN SAĞLIĞINA KAVUŞTURULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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