Malatya'nın kimliği ve nüfus değişimi

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, TÜİK’in 2025 yılı verilerine atıfta bulunarak kentte yaşayan vatandaşların yaklaşık yüzde 21,9 oranında nüfus kütüğünün başka illere kayıtlı olduğunu hatırlattı. Özköse, bu rakamların yalnızca demografik bir değişimi işaret etmediğini, aynı zamanda mahalle kültürü ve toplumsal ilişkiler üzerinde etkileri bulunduğunu vurguladı.

mahalle kültürü ve toplumsal dayanışma:

Özköse, Malatya’nın yıllarca göç, ekonomik sıkıntılar ve özellikle 6 Şubat depremleri nedeniyle önemli dönüşümler geçirdiğini söyledi. Bu süreçte komşuluk ilişkileri, vefa, samimiyet ve dayanışma gibi kent kültürünü oluşturan unsurların zayıflama riski taşıdığına dikkat çekti. Kentin sadece fiziksel yapılarla ayakta kalamayacağını; onu yaşatanın insanlar arasındaki gönül bağı olduğunu ifade etti.

kamu politikaları ve yerel sorumluluk:

Özköse, belediyeler ve siyasilerin nüfus yapısındaki değişimi dikkate alan uzun vadeli politikalar geliştirmesi gerektiğini savundu. Kültürel mirasın korunmasına, mahalle yaşamının desteklenmesine ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek proje ve programların hayata geçirilmesine çağrı yaptı. Bu tür girişimlerin, kent kimliğinin korunmasına ve yeni gelenlerle köklü değerlerin buluşmasına katkı sağlayacağına işaret etti.

Başkan, Malatya’nın değişmesinden bir kaygı duymadığını, asıl endişesinin değişim sırasında kentin kendine yabancılaşması olduğunu belirtti. Özköse, Malatya’nın adı kadar ruhunun da yaşamaya devam etmesi gerektiğini, bugünün ve yarının Malatya’sı açısından bu mirasın korunmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

ÖZKÖSE: MALATYA DEĞİŞİRKEN ÖZÜNE YABANCILAŞMASIN