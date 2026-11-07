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Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde görev değişmedi: Bentli yeniden rektör

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden rektörlüğe atandı; yeni görev süresi dört yıl.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 00:54

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde görev değişmedi: Bentli yeniden rektör

atama resmiyete kavuştu:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar gereği yeniden rektör olarak göreve getirildi. Atama kararı Resmî Gazete'de yayımlandı ve Bentli, yeni dönemiyle birlikte üniversitenin yönetimini dört yıl daha sürdürecek.

atanan isimler ve üniversiteler:

Resmî Gazete'de yayımlanan kararda toplam 11 üniversite için atamalar yer aldı. Buna göre; Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Eskişehir Teknik Üniversitesine Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Kayseri Üniversitesine Prof. Dr. Recep Ulucak, Kırıkkale Üniversitesine Prof. Dr. Mustafa Orçan, Konya Teknik Üniversitesine Prof. Dr. Mehmet Çelik, Malatya Turgut Özal Üniversitesine Prof. Dr. Recep Bentli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine Prof. Dr. Turhan Kaçar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine Prof. Dr. Zafer Tatlı, Şırnak Üniversitesine Prof. Dr. İbrahim Baz ve Trabzon Üniversitesine Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın atandı.

Atama kararı, üniversitenin gelecek dört yıllık idari planlama ve akademik hedefleri açısından belirleyici olacak. Bentli'nin yeni dönemi, üniversitenin mevcut projelerinin devamı ve yeni politika uygulamalarının nasıl şekilleneceği açısından takip edilecek.

MTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. RECEP BENTLİ YENİDEN ATANDI

MTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. RECEP BENTLİ YENİDEN ATANDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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