Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Malatya'da cenaze töreni: helikopter kazasında hayatını kaybeden üç asker uğurlanıyor

Malatya'da helikopter kazasında şehit olan üç asker için düzenlenen törende aileleri, komutanlar ve vatandaşlar hazır bulunuyor; uğurlama töreni yapılıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da cenaze töreni: helikopter kazasında hayatını kaybeden üç asker uğurlanıyor

Malatya'da uğurlama töreni

Malatya'da helikopter kazasında şehit olan 3 asker için tören düzenleniyor. Törene aileleri, silah arkadaşları ve yetkililer katılıyor; kentte hüzün hâkim.

törenin düzenlenişi:

Tören, askeri protokoller çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Katılımcılar saygı duruşunda bulunurken törende yapılan konuşmalarda şehitlerin fedakârlığı vurgulanıyor. Güvenlik önlemleri alınmış olup, törende düzen ve disiplin ön planda tutuluyor.

toplumsal yansımalar ve beklenen süreç:

Olay, bölge halkında derin üzüntü yarattı. Ailelere taziye ziyaretleri ve sosyal destekler sürüyor. Kamuoyunda kazanın nedenlerine ilişkin bilgi talebi yoğunlaşırken, yetkililerin açıklamaları ve resmi inceleme süreci takip ediliyor.

Malatya’da helikopter kazasında şehit olan 3 asker için tören düzenleniyor

Malatya’da helikopter kazasında şehit olan 3 asker için tören düzenleniyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: iki kişi yaralandı
images

Kaza sonrası 22 günlük mücadele: Alanya'da üniversiteli genç yaşamını yitirdi
images

Amasya merkezli operasyonda binlerce sentetik hap ve bonzai ele geçirildi, 12 tu...
images

Ara tatilde çocuklar sahnede: ücretsiz tiyatro gösterileri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aileyi merkeze alan panelde gençlerle iletişim ve nüfus eğilimleri tartışıldı

Dünya birincisi hafızların Demirci ziyafeti kalplere dokundu

Zaman daralıyor: COP31'de taktiksel gecikmeler yerine uzlaşma çağrısı

Kaza sonrası 22 günlük mücadele: Alanya'da üniversiteli genç yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem