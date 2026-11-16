Malatya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin markete girdiği anlar

Malatya'da markete giren otomobil

Malatya'da akşam saatlerinde 06 FKP 847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir markete girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kamerasında:

Marketin güvenlik kamerası, aracın kontrolünü yitirdikten sonra kaldırıma çıkarak markete çarpma anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde araç ile iş yeri arasındaki çarpışma ve sonrasında oluşan hasar açık biçimde görülüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan tespitlerde sürücü ve çevredeki kişilerde herhangi bir yaralanma bildirilmedi, hasara ilişkin tespit çalışmaları sürüyor.

Malatya’da kontrolden çıkan otomobil markete girdi: O anlar kamerada