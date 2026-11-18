Malatya'da Hekimhan tüneli çıkışında tır devrildi: iki kişi yaralandı

Malatya-Sivas karayolu Hekimhan Tüneli çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaralılar araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza ve müdahale:

Kaza, Hekimhan Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 35 ADF 758 plakalı tır sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan bir kişi ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

MALATYA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN TIR DEVRİLDİ. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.