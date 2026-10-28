Malatya'da sağanak kırsalı vurdu, hidroelektrik santrallerinde tahliye yapıldı

gelişmeler:

Malatya'da meteorolojinin uyarısının ardından etkili olan sağanak yağış, özellikle kırsal alanlarda etkili olarak dere seviyelerinde yükselmeye neden oldu. Yağışın kısa sürede yoğunlaşması sonucu bazı bölgelerde su baskınları görüldü.

etkilenen mahalle ve tesisler:

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkiinde dere yataklarının taşması sonucu taşkınlar meydana geldi. Bölgeden gelen bilgilerde, bazı hidroelektrik santrallerinde su tahliyesi için kapakların açıldığı bildirildi.

Kent merkezinde de sağanağın etkisini sürdürdüğü, meteorolojik veriler doğrultusunda yağışın yarın da devam etmesinin beklendiği