Malatya'da tartışma sonrası eşini bıçaklayan kişi intihar girişiminde yaşamını kaybetti

Malatya'da eş cinayeti ve intihar girişimi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda, Hasan Akbulut (63) ile eşi Perihan Akbulut (61) arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde yaşandı.

Olayın gelişimi:

İddialara göre, çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle büyüyen tartışma sırasında Hasan Akbulut, eşini karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Perihan Akbulut olay yerinde yere yığılırken, zanlı aracına binip olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Perihan Akbulut hayatını kaybetti.

Kaçış ve intihar girişimi:

Kısa süre sonra ekipler tarafından Gönültaş Caddesi üzerinde sıkıştırılan zanlı, bulunduğu aracın içinde boğazını bıçakla keserek intihara kalkıştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınan Hasan Akbulut, Battalgazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen zanlı yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine dair araştırmanın devam ettiğini bildirdi.

OLAY YERİ (ARŞİV)