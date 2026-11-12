Malatya'da Yeşilyurt'ta helikopter kazası: ekipler bölgeye sevk edildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir helikopterin düştüğü bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekip sevki ve ilk bilgiler
Sevk edilen ekiplerin müdahalesine ilişkin ayrıntılı veriler henüz paylaşılmadı. Olayla ilgili resmi açıklama bekleniyor.
Gelişmelerin takip edilmesi
Sahadaki durum ve yetkililerden gelecek bilgiler doğrultusunda haber güncellenecektir. Kamuoyuna ulaşan bilgiler sınırlı olup doğrulanması için resmi kaynaklar esas alınacaktır.
Malatya'da helikopter düştü
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