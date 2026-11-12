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Malatya'da Yeşilyurt'ta helikopter kazası: ekipler bölgeye sevk edildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştü; olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, olayla ilgili detaylar henüz netleşmedi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 19:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da Yeşilyurt'ta helikopter kazası: ekipler bölgeye sevk edildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir helikopterin düştüğü bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekip sevki ve ilk bilgiler

Sevk edilen ekiplerin müdahalesine ilişkin ayrıntılı veriler henüz paylaşılmadı. Olayla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Gelişmelerin takip edilmesi

Sahadaki durum ve yetkililerden gelecek bilgiler doğrultusunda haber güncellenecektir. Kamuoyuna ulaşan bilgiler sınırlı olup doğrulanması için resmi kaynaklar esas alınacaktır.

Malatya&#039;da helikopter düştü

Malatya'da helikopter düştü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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