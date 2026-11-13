Malatya'daki helikopter kazasında Hataylı astsubayın ailesine acı haber ulaştı

Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerden birinin, Hataylı Astsubay Hüseyin Zehir olduğu ve haberin Payas ilçesindeki baba ocağına ulaştığı bildirildi.

Kaza ve şehit sayısı:

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda S-70 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucunda, yetkililer tarafından yapılan açıklamada toplam 4 askeri personelin şehit olduğu duyurulmuştu. Kazaya ilişkin detaylar ve soruşturmanın seyri yetkili kurumlarca izleniyor.

Payas'ta baba ocağında yas:

Şehidin memleketinin Hatay'ın Hassa ilçesi olduğu, acı haberin ise Payas ilçesindeki baba ocağına ulaştığı kaydedildi. Evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Zehir’in yakınları ve komşuları, haberin duyulmasının ardından evin etrafına toplandı ve yasa boğuldu.

Ailede ve ilçede derin bir üzüntü hâkim. Resmi makamların açıklamaları ve ilerleyen saatlerde yapılacak tören ve işlemler bekleniyor.

Şehidin Hatay’daki ailesine acı haber verildi