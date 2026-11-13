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Malatya'daki helikopter kazasında Hataylı astsubayın ailesine acı haber ulaştı

Malatya'daki S-70 helikopter kazasında şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir’in Payas’taki baba ocağına acı haber ulaştı; yakınlar toplandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 07:05

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Malatya'daki helikopter kazasında Hataylı astsubayın ailesine acı haber ulaştı

Malatya'daki helikopter kazasında Hataylı astsubayın ailesine acı haber ulaştı

Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerden birinin, Hataylı Astsubay Hüseyin Zehir olduğu ve haberin Payas ilçesindeki baba ocağına ulaştığı bildirildi.

Kaza ve şehit sayısı:

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda S-70 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucunda, yetkililer tarafından yapılan açıklamada toplam 4 askeri personelin şehit olduğu duyurulmuştu. Kazaya ilişkin detaylar ve soruşturmanın seyri yetkili kurumlarca izleniyor.

Payas'ta baba ocağında yas:

Şehidin memleketinin Hatay'ın Hassa ilçesi olduğu, acı haberin ise Payas ilçesindeki baba ocağına ulaştığı kaydedildi. Evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Zehir’in yakınları ve komşuları, haberin duyulmasının ardından evin etrafına toplandı ve yasa boğuldu.

Ailede ve ilçede derin bir üzüntü hâkim. Resmi makamların açıklamaları ve ilerleyen saatlerde yapılacak tören ve işlemler bekleniyor.

Şehidin Hatay’daki ailesine acı haber verildi

Şehidin Hatay’daki ailesine acı haber verildi

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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