Malazgirt'te öğretmenler günü programı

Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, Malazgirt Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

öğrencilerin şiirleri ve sahne gösterileri:

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrencilerin seslendirdiği şiirlerle devam etti. Öğrencilerin hazırladığı tiyatro ve sahne gösterileri katılımcıların beğenisini topladı; sunulan gösteriler, günün duygusal ve coşkulu atmosferini güçlendirdi.

müzik sunumu ve ödül töreni:

Müzik öğre­t­men­le­rinin sunduğu performans, salonda alkışlarla karşılandı ve etkinliğe renk kattı. Programın sonunda Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman öğretmenlerin gününü kutladı; değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilerek etkinlik tamamlandı.

Etkinlik, yerel yönetim, eğitimciler ve öğrenciler arasındaki bağları pekiştiren, öğretmenliğin toplum içindeki önemine dikkat çeken bir içerikle sona erdi.

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLANDI.