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Malkara yolunda sollama girişimi faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ-Malkara karayolunda Ü.Ö. yönetimindeki otomobil tırın yarı römork koruma demirine çarptı; 73 yaşındaki Nebahat Özdemir öldü, iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malkara yolunda sollama girişimi faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza detayları:

Tekirdağ-Malkara karayolu İnecik mevkiinde, dün akşam saat 18.55 civarında meydana gelen kazada, Ü.Ö. idaresindeki 59 YD 096 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden A.Y. yönetimindeki 06 GFP 777 plakalı tırı sollamak istediği sırada, tırın yarı römorkunun arka sol kısmındaki koruma demirine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 73 yaşındaki Nebahat Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ü.Ö. ile araçtaki yolcu Z.G. yaralandı.

Müdahale ve hastane sevki:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleleri yaparak yaralıları ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırdı ve tedavi altına aldı.

Olay yerinde ilk değerlendirmeleri yapan ekipler, çevrede delil toplama ve tanık ifadelerini alma çalışmalarına başladı.

İnceleme ve bulgular:

Kazaya karışan sürücülere yapılan alkol testlerinde herhangi bir alkol tespit edilmediği bildirildi. Jandarma Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışma yapıyor.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini belirterek sürücüleri trafik kurallarına uyma ve özellikle sollama manevralarında dikkatli olma konusunda uyardı.

TEKİRDAĞ&#039;IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TIRA ÇARPTIĞI TRAFİK KAZASINDA 73 YAŞINDAKİ KADIN...

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TIRA ÇARPTIĞI TRAFİK KAZASINDA 73 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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