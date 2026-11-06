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Maltepe'de halk sağlığını koruma amaçlı market taraması: uygunsuz ürünler imha edildi

Maltepe Belediyesi ekipleri, zincir marketlerde yapılan denetimde çürümüş ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koyup, tonlarca gıdayı imha etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'de halk sağlığını koruma amaçlı market taraması: uygunsuz ürünler imha edildi

Denetimler ve bulgular:

Maltepe Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla aralıksız denetimlerini sürdürüyor. Gelen şikâyetler ve rutin saha kontrolleri doğrultusunda Zabıta İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, deneyimli gıda mühendisleri rehberliğinde ilçe genelindeki zincir marketlerde kapsamlı bir müşterek denetim gerçekleştirdi.

Yapılan ayrıntılı incelemelerde raflar ve depolarda çürümüş, kokmuş süt ve süt ürünleri, son kullanma tarihi geçmiş et ürünleri ile temel gıda maddelerinde uygunsuzluklar tespit edildi. Halk sağlığı açısından risk oluşturan çok sayıda ürün tespit edilerek ilgili mevzuata uygun şekilde tutanak altına alındı.

Tespit edilen uygulamalar ve sonuçları:

Denetimler sonucunda uygunsuz olarak değerlendirilen ürünlere ekipler tarafından el konuldu ve belediye gözetiminde tonlarca gıda malzemesi imha edildi. İncelemelerdeki bulgular, gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uyulmadığı yönünde somut veriler sundu.

Yasal süreç ve bilgilendirme:

Mevzuata aykırı hareket eden zincir market şubelerine resmi tutanaklar düzenlendi; işletme yetkililerine tespit edilen eksiklikleri gidermeleri için 1 haftalık yasal süre verildi. Denetim esnasında market yönetimi ve personeline gıda güvenliği, hijyen standartları ve saklama şartları hakkında bilgilendirmeler yapılarak uyulması gereken yasal kurallar tebliğ edildi.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, ilçe genelindeki tüm zincir market ve gıda satıcılarına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerin sürdürüleceğini vurguladı.

MALTEPE’DE GELEN VATANDAŞ ŞİKÂYETLERİ VE RUTİN SAHA KONTROLLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKETE GEÇEN...

MALTEPE’DE GELEN VATANDAŞ ŞİKÂYETLERİ VE RUTİN SAHA KONTROLLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKETE GEÇEN ZABITA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDEKİ ZİNCİR MARKETLERDE GENİŞ KAPSAMLI BİR MÜŞTEREK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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