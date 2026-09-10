Maltepe'de tartışma ölümle sonuçlandı: avukatın yaralı halde kaçış görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta saat 13.10 sıralarında meydana gelen olayda, ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda ev sahibi Osman A. (61) ile eşi Nursen A. (61) hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S. yaralandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, ev sahibi Osman A. ile kiracı Mehmet T. (63) arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Mehmet T.'nin silahla ateş etmesi sonucu Osman A. ve eşi Nursen A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında vurulan avukat Emir Ali S., çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinde ilk yardım aldı ve ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

görüntülerdeki kaçış anı:

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, vurulan avukatın bacağından yaralandığı ve yaralı halde koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerdeki kaçış anı, saldırının büyüklüğünü ve ortamın kaotik halini yansıtıyor. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

Haberde yer verilen bilgilerde olayın yeri, saati ve saldırgan ile kurbanların isimleri korunmuştur; soruşturmanın seyrine ilişkin gelişmeler, yetkili kurumların açıklamalarıyla netleşecek.

Maltepe'deki silahlı saldırıda yaralanan avukatın olay yerinden kaçış anlarının görüntüsü ortaya çıktı