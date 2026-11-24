Manavgat Belediyespor taraftarları arasında sıcak anlar yaşandı

olayın gelişimi:

Pazar günü oynanan Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grup mücadelesinde Manavgat Belediyespor ile 1955 Seydişehir Alüminyumspor karşı karşıya geldi. Maç, Manavgat Atatürk Stadı'nda oynandı ve ev sahibi ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın bitiminin ardından, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Cengizhan Kasap'ın soyunma odasına gitmekte olan 1955 Seydişehir Alüminyumsporlu Osman Çağlar Uç'a kafa atarak yaralanmasına neden olduğu bildirildi. Olayın ardından Uç, hastanede tedavi gördü ve aldığı darp raporuyla şikayetçi oldu.

hukuki süreç ve sonuç:

Şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Cengizhan Kasap, ifadesinin ardından geceyi jandarma karakolunda geçirdi. Sulh ceza mahkemesine çıkarılan Kasap hakkında kasten yaralama suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Tutuklanan futbolcu, Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olay, maç sonrası saha dışı güvenlik ve sporcu disiplinine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi; soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.

MANAVGAT BELEDİYESPOR İLE 1955 SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUMSPOR KARŞILAŞMASININ ARDINDAN RAKİP FUTBOLCU OSMAN ÇAĞLAR UÇ’A KAFA ATAN VE ŞİKAYET ÜZERİNE JANDARMA EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINAN MANAVGAT BELEDİYESPORLU CENGİZHAN KASAP TUTUKLANDI.