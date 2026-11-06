manavgat'ta yaya geçidinde duran otomobile minibüs arkadan çarptı

Manavgat'ta yaya geçidinde meydana gelen kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidini kullanan yayalara yol vermek için duran otomobile aynı istikamette seyir halinde olan bir yolcu minibüsü arkadan çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Antalya Caddesi üzerinde, Ziraat Bankası karşısındaki yaya geçidinde gerçekleşti. Sarı Köprü istikametinden Yapay Şelale istikametine doğru seyir halinde olan 07 CIU 545 plakalı otomobilin sürücüsü Veli K., karşıdan gelen yayalara yol vermek amacıyla durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen 07 J 2282 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsü Mustafa A. idaresinde duran otomobile arkadan çarptı.

Hasar ve sürücü iddiası:

Kazanın ardından olay yerinde yapılan tespitlere göre, her iki araçta da maddi hasar oluştu; olayda herhangi bir yaralanma bildirimi olmadı. Yolcu minibüsü sürücüsü Mustafa A., otomobilin soldan gelerek aniden önüne geçtiğini ve bu nedenle çarpışmanın meydana geldiğini iddia etti.

Olayla ilgili ifadelere ve araçların durumuna göre işlem yapıldığı, kazanın net bilançosunun araç sahipleri arasında yapılacak tespitler ve sigorta süreçleriyle belirleneceği bildirildi.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEKTE OLAN YAYALARA YOL VERMEK İÇİN DURAN OTOMOBİLE, AYNI İSTİKAMETTE SEYİR HALİNDEKİ YOLCU MİNİBÜSÜ ARKADAN ÇARPTI. KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMAZKEN, HER İKİ ARAÇTA DA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.