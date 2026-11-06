Manila’da Türk iş dünyasını KAYSO başkanı temsil etti

Manila ziyareti ve katılım:

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen 40. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansına katıldı. Konferans, 4-5 Kasım 2026 tarihlerinde ve CACCI’nin kuruluşunun 60. yılı kapsamında gerçekleştirildi; Asya-Pasifik başta olmak üzere farklı ülkelerden iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

TOBB temsil görevi ve konferans gündemi:

Büyüksimitci, toplantıda TOBB’u temsilen uluslararası ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve ülkeler arasındaki iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi konularını gündeme taşıdı. Kendisi, bu tür uluslararası organizasyonların yeni pazarlara açılma ve küresel iş birliklerini güçlendirme açısından önemine vurgu yaparak, Türk sanayisinin rekabet gücüne katkı sağlayacak adımların önemini dile getirdi.

Büyükelçi Esener ile ikili görüşme:

Konferans çerçevesinde Büyüksimitci, Türkiye Cumhuriyeti Manila Büyükelçisi Kaan Esener ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, karşılıklı yatırım fırsatları ve iş dünyaları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı. Büyüksimitci, toplantıda Türkiye’nin uluslararası ticaretteki etkinliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti ve yeni pazarlara açılmanın Türk sanayisine katkı sağlayacağını belirtti. Son olarak, Büyükelçi Esener’in nazik ev sahipliği ve yakın ilgisi için teşekkür edildi.

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ, FİLİPİNLER’İN BAŞKENTİ MANİLA’DA DÜZENLENEN 40. ASYA-PASİFİK TİCARET VE SANAYİ ODALARI KONFEDERASYONU (CACCI) KONFERANSI’NA KATILDI.