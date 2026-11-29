Manisa'da akşam tartışması ölümü getirdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Aşağıçobanisa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki arkadaş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre kavga sırasında F.Ö. yanında bulunan bıçakla Akif Yıldız'ı yaraladı.

olayın gelişimi:

Olay, gece saatlerinde yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yıldız, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

soruşturma ve şüphelinin yakalanması:

Olayın ardından kaçan şüpheli F.Ö., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu aynı gece içerisinde yakalandı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü ve adli sürecin başlatıldığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberde adı geçen yerleşim yeri, kişi isimleri ve kurum adları olayla ilgili resmi açıklamalara göre korunmuştur. Gelişmeler oldukça yetkili makamların açıklamaları takip edilecektir.

AKİF YILDIZ