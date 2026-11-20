Yunusemre Belediyespor'da judo aileye yayıldı

Manisa'da, çocuklarının judo antrenmanlarını izlemeye gelen veliler zamanla bu spora ilgi duydu. Yunusemre Belediyespor çatısı altında bir araya gelen anneler, çocuklarıyla aynı minderi paylaşmanın verdiği motivasyonla temel teknikleri öğrenmeye başladı. Antrenmanlar, hem fiziksel gelişimi hem de disiplin ve zihinsel dayanıklılığı öne çıkaran bir faaliyet olarak aile yaşamına yeni bir ritim ekliyor.

Antrenmanlarda ortak deneyim:

Sporcu velilerinden Çile Daldal, çocukları Yağız Arif Daldal ve Çınar Daldal'ın judoya başlamasının ardından ailecek spora dahil olduklarını anlatıyor. Çile Daldal, çocuklarının antrenmanlarını takip ederken ilgi duymaya başladıklarını ve zamanla minderle tanıştıklarını belirtiyor: 'Şimdi çocuklarımızla aynı ortamda antrenman yapmak, aynı heyecanı paylaşmak bizim için çok güzel.' Bu ortak deneyim, aile içi iletişimi güçlendiriyor ve günlük rutine spor odaklı yeni alışkanlıklar getiriyor.

Tuba Ergil de çocukları Doğa Ergil ve Tuna Ergil'in ardından judoya başlayan veliler arasında. Ergil, judo eğitiminin aile yaşamına katkılarına dikkat çekiyor ve sporu disiplin, sabır ve kurallara uyma becerilerini geliştiren bir araç olarak tanımlıyor. Antrenmanlara katılmak, çocuklarla ortak bir uğraş yaratmanın yanı sıra ebeveynlere de fiziksel aktivite fırsatı sunuyor.

Gelecek hedefleri ve antrenörlerin görüşü:

Antrenörler Halil Öğer ve Kardelen Öztürk, velilerin antrenmanlara katılmasından memnun olduklarını söylüyor. Antrenörler, ailelerin sporun bir parçası olmasının çocuklar için olumlu bir örnek oluşturduğunu vurguluyor. Veliler, temel teknikleri öğrenip düzenli antrenmanla ilerleyerek ilerleyen dönemde veteranlar kategorisinde müsabakalara katılmayı hedefliyor.

Yunusemre'de başlayan bu uygulama, çocuk-ebeveyn arasında ortak bir spor kültürü oluşturuyor. Minderde geçirilen zaman, sadece teknik öğrenmeyle sınırlı kalmayıp aile bağlarını güçlendiren, dayanışma ve ortak hedefler etrafında şekillenen bir süreç haline geliyor.

Annelerin mindere çıkması, kulüp ortamında sporun kuşaktan kuşağa nasıl yayıldığını göstermesi bakımından da dikkat çekici. Hem antrenörlerin yönlendirmesi hem de ailelerin kararlılığıyla bu ilgi, önümüzdeki dönemde daha fazla veliyi spora dahil etme potansiyeli taşıyor.

MANİSA’DA ÇOCUKLARININ JUDO ANTRENMANLARINI İZLERKEN BU SPORA İLGİ DUYAN ANNELER, YUNUSEMRE BELEDİYESPOR ÇATISI ALTINDA MİNDERE ÇIKTI. ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE ANTRENMAN YAPAN ANNELER, JUDOYU ÖĞRENMENİN ARDINDAN VETERANLAR KATEGORİSİNDE MÜSABAKALARA KATILMAYI HEDEFLİYOR.