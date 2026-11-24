Huzurevinde kuşaklar arası buluşma:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muradiye Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Manisa Vakfı Huzurevi'ni ziyaret ederek toplumsal duyarlılığı artırma ve kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirme amacıyla bir araya geldi. Ziyaret boyunca öğrenciler, huzurevi sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi; amaç, yalnızca bir araya gelmek değil, aynı zamanda gençlerin enerjisi ile büyüklerin tecrübelerini buluşturmaktı.

Gençlerin rolü:

Etkinlikte öğrencilerin içten ilgisi ve sıcak yaklaşımı öne çıktı. Sohbetler, anı paylaşımı ve tebessümlerle geçen buluşmada gençler, huzurevi sakinlerinin gündelik yaşamına eşlik etti; karşılıklı iletişim, her iki taraf için de moral kaynağı oldu. Ziyaret, gençlerin sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmede önemli bir pratik sundu.

Etkinliğin yansımaları:

Görüşme sonunda büyüklerin yüzlerindeki mutluluk ve öğrencilerin hafızasında kalan sıcak izler, etkinliğin başarıyla gerçekleştirildiğini gösterdi. Sevgi, saygı ve vefa duygularının ön plana çıktığı bu tür buluşmalar, kuşaklar arasında gönül köprüleri kurarken huzurevi sakinlerinin kendilerini değerli hissetmesine katkı sağladı. Etkinlik, benzer çalışmalara örnek teşkil edecek şekilde hem toplum içindeki dayanışmayı güçlendirdi hem de katılımcılarda kalıcı olumlu izler bıraktı.

MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MURADİYE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, MANİSA VAKFI HUZUREVİ SAKİNLERİNİ ZİYARET EDEREK SEVGİ, SAYGI VE VEFANIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİ SERGİLEDİ.