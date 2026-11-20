Manisa’da kent yönetimi yurttaşların görüşleriyle şekillenecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminde daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşım hedefiyle 23 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında 17 ilçede odak grup toplantıları düzenliyor. "Senin Sözün, Kentin Geleceği!" sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmalarda, belediye hizmetlerinin planlanmasında doğrudan yurttaş katılımı esas alınacak.

Toplantıların kapsamı ve amaçları:

Çalışmalar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor ve Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında 17 ilçeye taşınıyor. Toplantılarda kadınlardan gençlere, kıdemli vatandaşlardan özel ihtiyaçlı bireylere ve bakım sorumluluğu üstlenen kişilere kadar farklı kesimlerin ihtiyaçları, beklentileri ve çözüm önerileri doğrudan dinlenecek.

Gündelik yaşam, çalışma hayatı, ulaşım, kent güvenliği, belediye hizmetlerine erişim ve karar alma süreçlerine katılım gibi başlıklar toplantı gündeminde öncelikli konular olarak yer alacak. Vatandaşlardan gelecek görüş ve öneriler, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın önceliklerinin ve hedeflerinin belirlenmesinde yol gösterici olacak.

Başkan Dutlulu’dan katılım çağrısı:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, gönderdiği çağrı mektubunda tüm Manisalıları toplantılara davet etti. Dutlulu, kent yönetiminde vatandaş katılımının önemine vurgu yaparak şunları belirtti: "Manisa’mızı yönetirken en çok önem verdiğimiz konulardan biri, kentimizle ilgili kararları o kentte yaşayan insanlarla birlikte almak." Başkan, ilçelerin ihtiyaçlarını en iyi bilenlerin orada yaşayanlar olduğunu ve belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmek olmadığını ifade etti.

Belediye yetkilileri, toplantılardan elde edilecek verilerin hizmet planlamasına doğrudan yansıtılacağını, böylece kent yaşamında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesini ve hizmetlerin toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesini hedeflediklerini söylüyor.

Gerçekleştirilecek odak grup toplantılarıyla Manisa’nın 17 ilçesinde vatandaşların karar alma süreçlerine katılımının artırılması ve daha kapsayıcı bir kent yönetimi anlayışının geliştirilmesi amaçlanıyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 17 İLÇEDE DÜZENLEYECEĞİ ODAK GRUP TOPLANTILARIYLA KADINLARDAN GENÇLERE, YAŞLILARDAN ÖZEL İHTİYAÇLI BİREYLERE KADAR TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEYECEK. 23 KASIM-10 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA "SENİN SÖZÜN, KENTİN GELECEĞİ" SLOGANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BULUŞMALARDA, MANİSA’NIN GELECEĞİNE VATANDAŞLARLA BİRLİKTE YÖN VERİLMESİ HEDEFLENİYOR.