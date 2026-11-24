Manisa'da 24 Kasım töreni ve kutlama programı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirildi. Program; çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalarla devam etti. Törene il protokolü ve çok sayıda öğretmen katıldı.

katılımcılar:

Törene Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Muammer Babuş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Efe, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, öğretmenler ve Manisa protokolü katıldı.

törende öne çıkan sözler:

Törende Mehmet Uğurelli tarafından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu; ardından bir dakikalık saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Uğurelli, konuşmasında öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını, geleceğin nesillerini yetiştirmek ve medeniyet inşa etmek olduğunu vurguladı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bir millet evvela öğretmeninin ufku kadar büyüktür. Çünkü bir milleti yaşatan yalnızca toprağı değil, o toprağa ruh veren insanıdır. İnsanı yaşatan irfan, irfanı nesilden nesile taşıyan ise öğretmenlerdir. Bir ordunun zaferi hudutları muhafaza eder. Bir öğretmenin zaferi ise asırları. Bir mimar şehirler kurar. Bir öğretmen ise medeniyetler inşa eder.

Öğretmenlik; akla ilim, kalbe irfan, ruha istikamet, insana şahsiyet kazandırma davasıdır. Ve biz biliyoruz ki bir milletin alın yazısı bazen bir öğretmenin bir çocuktan vazgeçmediği, vazgeçemediği yerde değişir. Fedakarlık öğretmenin fazileti, ona gösterilecek vefa ise milletin mesuliyetidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başöğretmenimiz ve ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Var olun aziz öğretmenlerimiz. Siz var olun ki bu millet, bu aziz millet ilelebet payidar olsun. 24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun."

gösteri ve meydanın atmosferi:

Kutlama programı, öğretmenlerden oluşan Manisa Maarif Halk Dansları Topluluğu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği gösteriyle sürdü. Öğretmenlerin sergilediği halk dansları, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı ve alanda 24 Kasım coşkusu hissedildi. Tören boyunca protokol konuşmaları, anma ritüelleri ve halk dansları gösterisi bir arada yürütülerek günün anlamı öne çıkarıldı.

Manisa'daki tören, öğretmenlerin toplumdaki rolü ve eğitim mesleğinin taşıdığı sorumluluğun vurgulandığı resmi etkinliklerle tamamlandı.

MANİSA'DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, CUMHURİYET MEYDANI'NDA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI. ATATÜRK VE MİLLİ EGEMENLİK ANITI'NA ÇELENK SUNULMASIYLA BAŞLAYAN PROGRAMDA ÖĞRETMENLERİN ÜLKENİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLİRKEN, ÖĞRETMENLERDEN OLUŞAN MANİSA MAARİF HALK DANSLARI TOPLULUĞU'NUN GÖSTERİSİ KUTLAMALARA RENK KATTI.