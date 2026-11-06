Manisa'da yakalanan örgüt yöneticisi 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla tutuklandı

operasyon ve yakalanma:

İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Necati Arabacı suç örgütüne yönelik yürüttükleri çalışmalarda, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen firari hükümlü A.P.'nin Manisa'da saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

adres tespiti ve gözaltı:

Operasyonda saklandığı adreste yakalanan zanlı A.P., ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü; yapılan işlemlerde kimlik bilgileri ve yargı kayıtları doğrulandı.

adli süreç ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası