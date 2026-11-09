Manisa'nın iklim vizyonu COP31'de küresel sahnede görünür olacak

Manisa, COP31'de kent deneyimini paylaşacak:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmalarını Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası platforma taşıyacak. Belediye başkanı Besim Dutlulu önderliğinde ve 40 personelin katılımıyla şehir, sürdürülebilir enerji, dirençli kent planlaması, sıfır atık ve yerel iklim eylemlerini anlatacak.

12 Kasım programı: yerel yönetimlerin sesi:

12 Kasım Perşembe günü Manisa temsilcileri, Türkiye Belediyeler Birliği adına ICLEI, Yerel Yönetimler ve Belediye Otoriteleri (LGMA) Seçmen Grubu ile Avrupa Bölgeler Komitesi iş birliğinde düzenlenecek "Connecting Levels, Delivering Climate Action" başlıklı özel etkinlikte yer alacak. Etkinlik, Mavi Alan'da gerçekleştirilecek ve uluslararası iklim müzakereleri perspektifinden yerel yönetimlerin önceliklerini ve sorumluluklarını masaya yatıracak. Aynı gün UN Türkiye Pavilion'daki "İklim Eylemi için Dijital Topluluklar" panelinde dijital dönüşümün, kırsal kalkınmanın, sürdürülebilir üretimin ve vatandaş katılımının iklim direncine katkıları değerlendirilecek.

SECAP uygulamaları Manisa'nın köprüsü olacak:

18 Kasım Çarşamba günü Manisa Büyükşehir Belediyesi, COP31 Yeşil Bölge'de "SECAP’tan Koordineli Belediye Eylemine: Manisa’nın İklim Uygulama Köprüsü": başlıklı panele ev sahipliği yapacak. Panelde Manisa'nın Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında belirlenen hedeflerin uygulamaya dönüşümü ve iklim politikalarının belediye hizmetleriyle entegrasyonu ele alınacak.

Panel konuşmacıları ve moderatör:

Panelin moderatörlüğünü Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Dr. Çağlar Hocalar üstlenecek. Konuşmacılar arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Prof. Dr. Fatih Terzi ile Tarzanbiziz Derneği Başkanı Gençay Tuğgan yer alacak; şehir ölçeğindeki uygulamalar ve yerel yönetişim deneyimleri paylaşılacak.

sıfır atık ve döngüsel ekonomi gündemi:

19 Kasım Perşembe günü COP31 programında sıfır atık ve döngüsel ekonomi başlıkları öne çıkacak. Saat 16.15-17.00 arasında Yeşil Alan Sıfır Atık Hub 1'de düzenlenecek "Sıfır Atıktan İklim Eylemine: Döngüsel Ekonomiyi İlerleten Yerel Yönetimler": oturumuna Başkan Besim Dutlulu katılacak. Oturumda sıfır atık uygulamalarının iklim eylemi ile bütünleşmesi, kaynak verimliliği ve yerel yönetimlerin döngüsel ekonomiyi güçlendirmedeki rolleri tartışılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ayrıca 19 Kasım boyunca Türkiye Belediyeler Birliği Pavilyonu’nda kuracağı stantta kentin iklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamında yürüttüğü projeleri, iyi uygulama örneklerini ve SECAP uygulama adımlarını uluslararası katılımcılara tanıtacak.

hedef daha dirençli bir Manisa:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim çalışmalarını sürdürülebilir enerji, kuraklıkla mücadele, kentsel ısı adası izlemesi, su kaynaklarının korunması, iklime dirençli kentsel planlama, sürdürülebilir ulaşım ve sıfır atık uygulamaları etrafında yürütüyor. Bilimsel verilerle desteklenen bu yaklaşımın amacı, yerel ölçekte iklim risklerini belirlemek ve uyum ile azaltım politikalarını hayata geçirerek daha yaşanabilir, dirençli bir kent oluşturmak. COP31'deki etkinliklerin Manisa'nın deneyimlerinin paylaşılmasına, farklı kentlerden öğrenmeye ve yeni iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERİ ANTALYA’DA DÜZENLENECEK COP31 İKLİM ZİRVESİ’NDE ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIYACAK. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU VE BELEDİYE YÖNETİMİNİN YANI SIRA 40 PERSONELİN KATILACAĞI ORGANİZASYONDA MANİSA’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ, DİRENÇLİ KENTLER, SIFIR ATIK VE İKLİM EYLEM PLANLARI ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI DÜNYA ÜLKELERİNE TANITILACAK.