toplantı detayları:

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, bu yıl 100 bin dekar alanda gerçekleştirilen çeltik üretimi ve sivrisinekle mücadele çalışmaları için yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Manyas Kaymakamı ve İlçe Çeltik Komisyonu Başkanı Mustafa Salih Bayram başkanlık etti.

Manyas Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen programda; Manyas Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Özel, ilgili kurum amirleri, Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, muhtarlar ve çeltik üreticileri yer aldı. Katılımcılar, üretim verileri ve sahadaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

sivrisinekle mücadele nasıl yürütülecek:

Toplantının en çok tartışılan maddesi, 2026 yılında ilçede büyük sorun oluşturan sivrisineklerle mücadele oldu. Kaymakam Mustafa Salih Bayram, geçen yıl mücadelede kullanılmak üzere araç alımı için üreticiden bir defaya mahsus alınan dekar başına 100 lira uygulamasına değindi ve bu yıl ücret politikasının komşu Gönen ilçesinde uygulanan ücretle eşitleneceğini bildirdi.

Bayram, mücadele çalışmalarının bu sezon da yoğun şekilde sürdürüleceğini vurgulayarak, "Gelecek yıl da sivrisinek ile mücadeleye larva döneminde başlayacağız, vatandaşımızın daha az zarar görmesi için mücadele çalışmaları bu sezon da yoğun olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı. Erken dönemde başlatılacak larva mücadelesinin hedefi, nüfus yoğunluğu ve zarar oranlarını azaltmak olarak açıklandı.