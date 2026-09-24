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Manyas'ta hasat sürüyor: ayçiçeğinde ön alım fiyatı 37 lira olarak açıklandı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde süren ayçiçeği hasadında Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi 1.600 ton alım yaptı; ön alım fiyatı yüzde 44 yağ bazlı 37 TL.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Manyas'ta hasat sürüyor: ayçiçeğinde ön alım fiyatı 37 lira olarak açıklandı

hasat merkezlerinde alım yoğunluğu:

Balıkesir’in Manyas ilçesi merkez ve kırsal Akçaova Mahallesi'nde ayçiçeği hasadı devam ediyor. Üreticilerin tarlalardan topladığı ürünler, Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi alım merkezlerine getirilerek teslim ediliyor. Kooperatif yetkilileri, bugüne kadar ilçe genelinde 1.600 ton civarında ayçiçeği alımı gerçekleştirdiklerini bildiriyor.

Teslimatlar, hasat döneminin yoğunluğuna paralel olarak merkezlerde organize şekilde kabul ediliyor. Üreticiler ile kooperatif arasındaki koordinasyon, alım süreçlerinin düzenli ilerlemesine katkı sağlıyor ve mahsulün kalite kontrolleri alım anında yapılıyor.

fiyat belirleme ve rekolte beklentisi:

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, fiyat tayin sürecinde dış ticaret rejimi, küresel üretim ve piyasa beklentileri, döviz kurları ile finansman maliyetlerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini açıkladı. Yapılan değerlendirme sonucu, yüzde 44 yağ oranı baz alınarak ön alım fiyatı kilogram başına 37 TL olarak belirlendi.

Kalpakçı ayrıca kooperatif üyelerinin teslim taahhütlerine değinerek, Manyas genelinde 285 kooperatif üyesinin 2.700 ton ürün teslimi taahhüdünde bulunduğunu; ilçe genelinde ise toplam 3.500 ton ayçiçeği üretimi beklendiğini kaydetti.

MANYAS&#039;TA AYÇİÇEĞİ HASADI DEVAM EDİYOR: ÖN ALIM FİYATI 37 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

MANYAS'TA AYÇİÇEĞİ HASADI DEVAM EDİYOR: ÖN ALIM FİYATI 37 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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