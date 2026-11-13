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Manyetik uyarımla beyin ağlarına müdahale: depresyonda cerrahi gerektirmeyen alternatif

Transkraniyal manyetik uyarım (TMU), cerrahi ve genel anestezi gerektirmeyen, özellikle ilaçla düzelmeyen depresyonda güçlü bilimsel kanıtlara sahip bir tedavi seçeneğidir.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:18

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Manyetik uyarımla beyin ağlarına müdahale: depresyonda cerrahi gerektirmeyen alternatif

Transkraniyal manyetik uyarım nedir?

Acıbadem Kent Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Yunus Akkeçili tarafından anlatıldığı üzere transkraniyal manyetik uyarım (TMU/TMS), kafa dışından uygulanan manyetik alanlarla beynin belirli bölgelerinin aktivitesini etkilemeyi amaçlayan bir nöromodülasyon yöntemidir. Uygulama cerrahi bir işlem değildir ve genel anestezi gerektirmez; hasta seans boyunca uyanık olur ve rahat bir koltukta oturur.

Uygulamanın fizyolojisi ve hedefi:

Baş üzerine yerleştirilen özel bir manyetik bobinden kısa süreli elektrik akımı geçirilmesiyle güçlü ancak kısa manyetik alanlar oluşturulur. Bu manyetik alanlar kafatasından geçerek hedeflenen beyin dokusunda çok küçük elektriksel akımlar indükler ve sinir hücrelerinin aktivitesini etkiler. Dr. Akkeçili, burada amaçlananın belirli bir bölgeyi basitçe açmak ya da kapatmak olmadığını; hedeflenen bölgenin diğer beyin bölgeleriyle bağlantılı olduğunu ve tekrarlanan uyarılarla bu bağlantıların, yani beyin ağlarının çalışma biçiminin düzenlenmesine yardımcı olunmaya çalışıldığını vurguluyor.

Nasıl uygulanıyor:

Uygulamadan önce hastaya uygun uyarım şiddeti belirlenir ve manyetik bobin hedeflenen bölgeye yerleştirilir. Seans süresi, kullanılan protokole göre değişir; geleneksel protokoller daha uzun seanslar gerektirebilirken, theta burst gibi yeni uygulamalar seans süresini kısaltabiliyor. Depresyonda tedavi genellikle tek seansla sınırlı olmayıp belirli bir dönem boyunca tekrarlanan seanslardan oluşur.

Hangi durumlarda değerlendirilir:

TMU psikiyatride en kapsamlı olarak depresyon tedavisinde araştırılmıştır ve özellikle ilaçlarla yeterli yanıt alamayan hastalarda önemli bir seçenek olarak görülür. Ancak Dr. Akkeçili, yöntemin her depresyon hastası için otomatik tercih olmadığını, doğru tanının konulması, hastalığın şiddeti, daha önceki ilaç uygulamaları ve psikoterapi geçmişi ile eşlik eden diğer tıbbi durumlar ve hasta tercihlerinin dikkate alınmasının gerektiğini belirtiyor.

Yöntem yalnızca depresyonla sınırlı değil; obsesif kompulsif bozukluk (OKB) için belirli cihaz ve protokollerle etkinlik gösterebiliyor. Ayrıca şizofreninin bazı belirtileri, bağımlılıklar, travma sonrası stres bozukluğu, tik bozuklukları ve kulak çınlaması (tinnitus) gibi alanlarda bilimsel kanıtlar giderek birikiyor ve uygun hastalarda TMU değerlendirmeye alınabiliyor.

Riskler ve dikkat edilmesi gerekenler:

TMU ilaç kullanmadan belirli beyin bölgelerini hedefleyebilmesi nedeniyle avantajlı olsa da, bunun yan etkisiz olduğu anlamına gelmediği önemle belirtiliyor. Uygulama bölgesinde rahatsızlık hissi ve baş ağrısı sık görülen şikayetler arasındadır. Nadir de olsa nöbet riski bulunduğundan tedavi öncesi hastanın nöbet öyküsü, kullandığı ilaçlar ve baş-boyun bölgesindeki metalik ya da elektronik implantlar değerlendirilmelidir.

Tedavi seçimi ve klinik yaklaşım:

Dr. Akkeçili, ilaç, psikoterapi ve uyarım yöntemlerinin birbirinin alternatifi olarak değil, farklı mekanizmalar üzerinden tamamlayıcı olabilecek yaklaşımlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Asıl sorunun "ilaç mı, psikoterapi mi, TMU mu?" değil, "hangi hastada, hastalığın hangi döneminde, hangi tedavi ya da tedavi kombinasyonunun en uygun olduğu" olduğunu belirtiyor. Bu nedenle TMU, doğru hasta ve uygun tedavi basamağında uzman değerlendirmesi ile ele alınmalı ve tedavi süreci yakın izlenmelidir.

ACIBADEM KENT HASTANESİ PSİKİYATRİ UZMANI DR. YUNUS AKKEÇİLİ

ACIBADEM KENT HASTANESİ PSİKİYATRİ UZMANI DR. YUNUS AKKEÇİLİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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