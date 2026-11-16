Manzara için park ettiler, freni boşalan araç uçuruma yuvarlandı

Olayın detayları

Antalya'nın Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Mimar Turgut Cansever Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, park halindeki 07 DF 443 plakalı otomobilin freni boşaldı. Manzara izlemek için araçlarını yolun üst kısmına park eden Yunus K. ve Melisa K. bir süre sohbet ettikten sonra aracın geri geri kaydığını fark etti. Yunus K.'nın kontrol çabaları sonuç vermeyince otomobil kaldırımı aşıp takla atarak yaklaşık 20 metrelik dik uçurumdan yuvarlandı.

Kurtarma çalışmaları:

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte vatandaşlar da müdahale etti. Araçtan fırlayan ve otomobil ile çalıların arasında sıkışan Melisa K., itfaiye erleri ve vatandaşların yardımıyla aracın kaldırılması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Genç kadın sedyeye alınarak iplerle sabitlendi ve yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yukarı çıkarıldı.

Tanık ifadeleri:

Vatandaş Soydan Ergin, "Arabada 2 kişi vardı, bayan arabanın altındaydı. Arabayı düzelttik, bayanı çıkardık. Ağaçların arasındaydı. Yukarda manzara seyrederken arabanın freni boşalmış, geri geri aşağıya uçmuşlar" diye konuştu.

Sezer Aksoy ise, "Ben aşağıdan geliyordum. Araba dümdüz geldi, buradan çıktı, aşağıya uçtu. Burada görenlerle birlikte aşağıya indik. Bir kız, bir oğlan vardı. Kız aracın altında kalmıştı. Oğlan aracın üstünden çıktı. Arabayı düzelterek kızı aldık, çıkardık. İtfaiye ve polis ekipleri gelince de hep beraber yukarı çıkardık. Eğer ağaç olmasaydı hayati tehlikesi olabilirdi. Ağaçlar hanımefendiyi kurtardı bence, ağaç tutuyordu arabayı çünkü. Eğer ağaç olmasaydı, araç tam yatar, dışardaki kızı ezerdi" ifadelerini kullandı.

Ambulansla alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA’DA PARK HALİNDEYKEN FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL GERİ GERİ GİDEREK UÇURUMDAN YUVARLANDI. ARAÇ İÇERİSİNDEN FIRLAYAN BİR KİŞİ OTOMOBİL İLE ÇALILARIN ARASINDA KALIRKEN, BULUNDUĞU YERDEN İTFAİYE VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÇIKARTILDI.