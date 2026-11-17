Kepez Çankaya'da araç uçuruma yuvarlandı

Antalya'nın Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Mimar Turgut Cansever Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, manzara izlemek için yolun üst kısmına park eden iki kişilik araç uçuruma yuvarlandı. Olayda 07 DF 443 plakalı otomobilin freni boşaldı, araç geri kayarak kaldırımı aşıp uçuruma takla atarak yuvarlandı ve iki kişi yaralandı.

olayın gelişimi:

İddiaya göre, manzara seyretmek için gelen Yunus K. ve Melisa K. araçlarını dik yokuşun üst bölümüne park etti. Bir süre sohbet eden çiftin bulunduğu otomobil bir anda geri geri kaymaya başladı. Freni boşalan aracı kontrol etmeye çalışan Yunus K.'nın çabaları sonuç vermeyince araç kaldırımı aşıp yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı ve takla attı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumu:

Otomobilden fırlayan Melisa K. araç ile çalıların arasında sıkışırken, Yunus K. kendi imkanlarıyla yan yatan araçtan çıkmayı başardı. Kadının araç ve çalılar arasında kalması üzerine itfaiye erleri ve çevredeki vatandaşlar bir araya gelerek aracı kaldırdı ve sıkışan kadını kurtardı. Melisa K., sedyeye alınarak iplerle sabitlendi ve yaklaşık 20 metrelik dik uçurumtan itfaiye ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

tanık ifadeleri:

Olay yerine yardıma koşan vatandaşlardan Soydan Ergin, "Arabada 2 kişi vardı, bayan arabanın altındaydı. Arabayı düzelttik, bayanı çıkardık. Ağaçların arasındaydı. Yukarda manzara seyrederken arabanın freni boşalmış, geri geri aşağıya uçmuşlar" diye konuştu.

Bir diğer görgü tanığı Sezer Aksoy ise, "Ben aşağıdan geliyordum. Araba dümdüz geldi, buradan çıktı, aşağıya uçtu. Burada görenlerle birlikte aşağıya indik. Bir kız, bir oğlan vardı. Kız aracın altında kalmıştı. Oğlan aracın üstünden çıktı. Arabayı düzelterek kızı aldık, çıkardık. İtfaiye ve polis ekipleri gelince de hep beraber yukarı çıkardık. Eğer ağaç olmasaydı hayati tehlikesi olabilirdi. Ağaçlar hanımefendiyi kurtardı bence, ağaç tutuyordu arabayı çünkü. Eğer ağaç olmasaydı, araç tam yatar, dışardaki kızı ezerdi" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yaralıların sağlık durumu ve aracın teknik nedenleri hakkında inceleme yapılacağı bildirildi.

Freni boşalan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı