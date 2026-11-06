Marmara istasyonu Anadolu–Trakya hattında hayvan nakillerini sıkı denetimle düzenleyecek

Marmara istasyonunun amacı ve açılış bilgileri:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Beykoz Riva'da gerçekleştirilen törende Marmara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışını yaptı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve çok sayıda Tarım Bakanlığı personeli katıldı. Kurdele kesimi ve duaların ardından istasyon hizmete girdi.

Bakan Yumaklı, yeni istasyonun özellikle Anadolu’dan Trakya’ya yapılan hayvan sevkleri açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. İstasyonun ana işlevi; nakil araçlarının teknik ve hijyenik uygunluğunu değerlendirmek, sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kulak küpeleri üzerinden kimlik kontrollerini yapmak ve veteriner sağlık raporlarını detaylı şekilde inceleyerek kontrolsüz hareket ve hastalık risklerini azaltmaktır.

Denetim ağı ve bugüne kadar ulaşılan veriler:

Bakanlığın daha önce açtığı Erzurum, Elazığ, Kayseri, Çankırı ve Ankara istasyonlarıyla birlikte Marmara ile toplam istasyon sayısı altıya ulaştı. Halihazırda faaliyet gösteren 5 istasyonda bugüne kadar 48.853 araç ve 7,5 milyon canlı hayvan kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 2.204 araç ve 22.817 hayvan uygunsuz bulundu; bu vakalara yönelik idari yaptırımlar uygulandı. Kontrol noktalarından kaçınmaya çalışan veya farklı güzergahlar kullananlar tespit edildiğinde yaklaşık 36 milyon lira civarında yaptırım uygulandığı açıklandı. Yumaklı, "Bizim amacımız hatayı yakalayıp ceza kesmek değil. Bu denetimlerin amacı kurallara uygun üretim yapan ve hayvanlarını nakleden yetiştiricilerimizi korumak, hastalıkların yayılmasını önlemek ve sektörümüzde haksız rekabetin önüne geçmektir" diyerek denetim yaklaşımını özetledi.

Hedefler, salgın tecrübeleri ve koruyucu tedbirler:

Bakan Yumaklı, hayvancılık politikalarının sürdürülebilir üretim, verimlilik ve hayvan sağlığı odaklı olduğunu belirtti. 2024 Şubat ayında açıklanan Hayvancılık Yol Haritası kapsamında çalışmaların kesintisiz sürdüğünü aktardı. Bakanlığın verdiği verilere göre Aralık 2023 ile Haziran 2026 döneminde büyükbaş sayısında yaklaşık yüzde 7,4, küçükbaş sayısında yüzde 16 artış kaydedildi.

2025 yılında karşılaşılan şap vakalarının hızlı müdahale sonucu yaklaşık 4 ay içinde baskı altına alındığını söyleyen Yumaklı, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin sadece salgın sırasında yapılmayıp önleyici altyapı ve aşılama programlarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bakanlık, yerli aşı üretim kapasitesini artırma, veteriner kontrol laboratuvarlarını ileri biyogüvenlik standartlarına taşıma ve teknolojik altyapı kullanımı gibi adımları ön plana alıyor.

Uygulanan destek ve aşı programlarının sahadaki etkileri de paylaşıldı: koyun keçi vebasında yüzde 68 azalma, mavi dil hastalığında yüzde 70, koyun keçi çiçeğinde yüzde 40 azalma sağlandığı belirtildi. Yumaklı, gıda arz güvenliğinin sürekli gözetim gerektiren bir konu olduğunu ve elde edilen sonuçların önemine dikkat çekti.

Uygulama sahası ve beklenen etkiler:

Marmara istasyonunun devreye girmesiyle Anadolu’dan Trakya’ya geçişlerdeki hayvan hareketlerinin daha etkin bir şekilde izleneceği, böylece Trakya bölgesinin Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından sahip olduğu şap hastalığından ari statüsünün korunmasına katkı sağlanacağı ifade edildi. İstanbul’un Avrupa yakasının da söz konusu statü içinde yer alması nedeniyle bu hattın denetimi önem taşıyor.

İstasyonun işleyişi; hayvan kimlik ve sağlık kontrolleri, veteriner sağlık raporlarının incelenmesi ile nakil araçlarının teknik ve hijyenik uygunluğunun değerlendirilmesi adımlarını kapsıyor. Gerektiğinde ilave tedbirler ve denetimler de sahada devreye sokulacak. Yumaklı, "Böylece Anadolu’dan Trakya’ya hayvan hareketlerinin kontrolsüz olma hususunu bu yolla bitirmiş olacağız inşallah" sözleriyle hedefi özetledi.

Yeni istasyonun hizmete alınması, tarım ve hayvancılık mevzuatının uygulanması, hayvan sağlığına yönelik koruyucu tedbirlerin yaygınlaştırılması ve sektördeki haksız rekabetin önlenmesi açısından önemli bir adım olarak sunuluyor. Bakanlık yetkilileri, istasyon ağı genişledikçe denetim kapasitesinin artacağını ve sahadaki uygulamaların daha koordineli hale geleceğini bildiriyor.

MARMARA VETERİNER YOL KONTROL VE DENETİM İSTASYONU AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞAN TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI (ORTADA) KONTROLSÜZ HAYVAN HAREKETLERİNİN VE HASTALIKLARININ YAYILMASINDAKİ RİSKİ ORTADAN KALDIRMAK ÜZERE ÇALIŞTIKLARINI DİLE GETİRDİ.