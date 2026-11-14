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Marmara ve Ege için örnek model: Balıkesir'in deniz restorasyonu COP31'de tanıtıldı

Balıkesir Büyükşehir'in COP31'de tanıttığı 'Hayalet Ağlar ve Mikroplastiklerle Mücadele' projesi, veri odaklı kıyı restorasyonuyla dikkat çekti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Marmara ve Ege için örnek model: Balıkesir'in deniz restorasyonu COP31'de tanıtıldı

Balıkesir'in COP31 sunumu ve panel katılımcıları:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mavi Bölge'de yer alan Türkiye Okyanus ve Denizler Pavilyonu'nda "Hayalet Ağlar ve Denizlerdeki Mikroplastiklerle Mücadele: Marmara ve Ege Denizlerinde Bilim Destekli Kıyı Restorasyonu" başlıklı oturumu uluslararası kamuoyuna sundu.

Oturumun moderatörlüğünü Dr. Cihan T. Çağıl (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü) üstlendi. Panelde Volkan Karateke (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı), Doç. Dr. Alkan Öztekin (Onsekiz Mart Üniversitesi), Doç. Dr. Burcu Güngör Cabbar (Balıkesir Üniversitesi) ve Merve Ağca (M. Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü) panelist olarak yer aldı.

Bilimsel veriler ve saha uygulamaları:

Panelde Balıkesir'in deniz restorasyonu çalışmalarının bilimsel veri ile yerel yönetim iradesinin buluştuğu bir model olarak öne çıktığı vurgulandı. Doç. Dr. Alkan Öztekin, deniz tabanında biriken hayalet ağlar ile mikroplastiklerin bilimsel metotlarla tespit edilmesini ve su altından çıkarılma süreçlerini saha verileriyle aktardı.

Doç. Dr. Burcu Güngör Cabbar ise yürütülen temizlik müdahalelerinin su altı biyoçeşitliliği üzerinde olumlu etkiler sağladığını belirtti ve mücadelenin kalıcı olması için toplumda deniz okuryazarlığının genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Modelin uygulanabilirliği ve finansman gerekliliği:

Volkan Karateke, Balıkesir'in iklim eylem planları, Mavi Bayraklı plajları ve entegre atık yönetimi yatırımları çerçevesinde deniz ekosisteminin korunmasının stratejik bir öncelik olduğuna dikkat çekti. Oturumda ayrıca denizden çıkarılan atıkların karadaki geri dönüşüm ve bertaraf süreçleri paylaşıldı.

Merve Ağca, Marmara Denizi'nin korunmasında kurumlar arası iş birliğinin kritik rolünü vurgulayarak, yerel yönetimlerin bu tür ekolojik restorasyon projelerini ölçeklendirebilmesi için uluslararası iklim finansmanına doğrudan erişimin hayati önem taşıdığını söyledi.

Uluslararası katılımcıların yoğun ilgisini çeken oturumda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin veri destekli entegre kıyı restorasyonu modelinin başta Akdeniz çanağı olmak üzere diğer kıyı kentleri için uygulanabilir bir örnek teşkil ettiği değerlendirildi.

HAYALET AĞLARIN SU ALTINDAN ÇIKARILMA SÜREÇLERİ

HAYALET AĞLARIN SU ALTINDAN ÇIKARILMA SÜREÇLERİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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