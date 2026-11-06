Marmara veteriner istasyonu Trakya'ya hayvan geçişlerini sıkı denetleyecek

Marmara veteriner yol kontrol istasyonunun açılışı:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Beykoz Riva'da düzenlenen törenle Marmara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun hizmete girdiğini duyurdu. Tören, okunan dualar ve kurdele kesimiyle tamamlandı; açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ile çok sayıda Bakanlık personeli katıldı.

denetimlerin kapsamı ve uygulama biçimi:

Bakan Yumaklı, istasyonun nakil araçlarının teknik ve hijyenik uygunluğunu titizlikle değerlendireceğini, sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kulak küpeleri üzerinden kimlik kontrolleri ile sağlık muayenelerinin yapılacağını belirtti. Ayrıca veteriner sağlık raporları ayrıntılı olarak incelenecek; sahada tespit edilecek eksiklikler için ilave tedbirler alınacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Yumaklı bu denetimlerin amacını şu şekilde özetledi: kurallara uygun üretim yapan ve hayvanlarını nakleden yetiştiricileri korumak, hastalıkların yayılmasını önlemek ve sektörde haksız rekabetin önüne geçmek.

saha sonuçları ve yaptırımlar:

Bugüne kadar Erzurum, Elazığ, Kayseri, Çankırı ve Ankara'da açılan beş istasyonda yaklaşık 48.853 araç ve 7,5 milyon canlı hayvan kontrol edildi. Bu kontrollerde 2.204 araç ve 22.817 hayvan uygunsuz bulundu; ilgili idari cezalar uygulandı. Kontrol noktalarından kaçmaya çalışanlar tespit edildiğinde ise yaklaşık 36 milyon lira civarında yaptırım uygulandığı aktarıldı.

Bakanlığın vurgusu, hatayı cezalandırmaktan çok kurallara uyan üreticilerin korunması ve hayvan sağlığının güvence altına alınması yönünde oldu.

aşı, biyogüvenlik ve hastalıklarla mücadele:

Yumaklı, sürdürülebilir tarımsal üretim için hayvan hastalıklarıyla etkin mücadelenin şart olduğuna dikkat çekti. 2024 Şubat ayında açıklanan Hayvancılık Yol Haritası kapsamında uygulamaların eksiksiz hayata geçirildiğini, Aralık 2023 ile Haziran 2026 arasında büyükbaş sayısında yaklaşık %7,4, küçükbaş sayısında ise %16 artış kaydedildiğini belirtti.

2025'te görülen ağır şap salgınının ise yaklaşık dört ayda baskı altına alındığı ifade edildi. Bakanlık, koruyucu veteriner hekimlik, zamanında aşılama ve teknolojik altyapının güçlendirilmesiyle hayvan hastalıklarını asgariye indirmeyi hedefliyor.

Yerli aşı üretimi ile veteriner kontrol laboratuvarlarının biyogüvenlik standartlarının yükseltildiği bildirildi. Sahada elde edilen somut sonuçlar arasında koyun keçi vebasında %68, mavi dilde %70 ve koyun keçi çiçeğinde %40 azalma yer aldı.

istasyonun stratejik önemi ve Trakya koruma hedefi:

Marmara istasyonu, İstanbul ve Trakya için stratejik bir noktada konumlanıyor. Yumaklı, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından Trakya bölgesinin şap hastalığından arî bölge statüsünde olduğunu ve İstanbul'un Avrupa yakasının bu kapsamda yer aldığını hatırlattı. Bu nedenle Anadolu'dan Trakya'ya gerçekleştirilen sevklerde etkin kontrolün bu statünün korunması açısından hayati olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, yeni istasyonla birlikte 'Anadolu'dan Trakya'ya hayvan hareketlerinin kontrolsüz olma hususunu bu yolla bitirmiş olacağız' hedefini vurguladı ve tesisin ağ içindeki stratejik rolüne işaret etti.

Kapanışta, Marmara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun hayata geçirilmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.

Bakan Yumaklı: "Anadolu'dan Trakya'ya hayvan hareketlerinin kontrolsüz olma hususunu bu yolla bitirmiş olacağız"